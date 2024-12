Cira Infantil: Inauguran centro especializado para niños con trastornos de neurodesarrollo

Cira Infantil tiene como objetivo lograr que el niño obtenga su mayor potencial de desarrollo e independencia a través de un trabajo integrador entre la familia, la escuela y los profesionales del centro. De esta forma, se busca la transformación de los desafíos en oportunidades de crecimiento, mediante un enfoque que prioriza las necesidades del niño y brinda a los padres una mirada complementaria desde las neurociencias.

El innovador espacio está diseñado para brindar soluciones integrales a las familias, con el fin de promover el desarrollo y bienestar de los más pequeños en un entorno inclusivo y altamente especializado.

Además, el centro cuenta con una infraestructura única, con tecnología de última generación y un equipo profesional de nivel internacional, por lo que este centro tiene los más altos estándares en el cuidado integral del neurodesarrollo.

Por otro lado, los padres que se sienten agotados y ya no saben como ayudar a sus pequeños pueden acudir a Cira Infantil si notan que su niño o niña aún no habla o tiene dificultades para comunicarse, si presenta comportamientos desafiantes como crisis y rabietas, si tiene dificultades en el desarrollo escolar, si tiene retrasos en la coordinación motora o no interactúa con las personas.

Todos estos tipos de casos pueden ser tratados en el centro mediante programas comprehensivos e interdisciplinarios de evaluación seguidos de una propuesta de tratamiento integradora, llevada a cabo por un equipo de profesionales que, según el caso, pueden incluir las áreas de neuropsicología, neurología infantil, psicopedagogía, psiquiatría infantil, terapia ocupacional, fonoaudiología o estimulación temprana.

De esta manera, Cira Infantil busca redefinir la atención médica para niños y niñas con neurodiversidad, promoviendo el respeto y reconocimiento de sus habilidades únicas.

Las personas interesadas pueden acercarse a Cira Infantil, ubicado en la calle Tte. 1ro. Francisco Cowlan c/ Avda. Brasilia en Asunción. Para más información pueden comunicarse al 0212887270 o a través de Facebook e Instagram mediante la cuenta @cirainfantil.