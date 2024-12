Cira Infantil, para niños con trastornos de neurodesarrollo

Cira Infantil tiene como objetivo lograr que el niño obtenga su mayor potencial de desarrollo e independencia a través de un trabajo integrador entre la familia, la escuela y los profesionales del centro, quienes tienen prestigio internacional.

Además, Cira cuenta con una infraestructura única, con tecnología de última generación, por lo que este centro tiene los más altos estándares en el cuidado integral del neurodesarrollo.

Por otro lado, los padres que se sienten agotados y ya no saben cómo ayudar a sus pequeños pueden acudir a Cira Infantil si notan que su niño o niña aún no habla o tiene dificultades para comunicarse, si presenta comportamientos desafiantes como crisis y rabietas, si tiene dificultades en el desarrollo escolar, si tiene retrasos en la coordinación motora o no interactúa con las personas.

Todos estos tipos de casos pueden ser tratados en el centro mediante programas comprehensivos e interdisciplinarios de evaluación seguidos de una propuesta de tratamiento integradora, llevada a cabo por un equipo de profesionales que, según el caso, pueden incluir las áreas de neuropsicología, neurología infantil, psicopedagogía, psiquiatría infantil, terapia ocupacional, fonoaudiología o estimulación temprana.

Las personas interesadas pueden acercarse a Cira Infantil, ubicado en la calle Tte. 1º Francisco Cowlan c/ Avda. Brasilia, en Asunción. Para más información pueden comunicarse al 021-2887270 o a través de Facebook e Instagram mediante la cuenta @cirainfantil.