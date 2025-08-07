Empresariales

Corrida SNT/Universitaria Run llega el 5 de octubre

La Cooperativa Universitaria, en alianza institucional con el Sistema Nacional de Televisión (SNT), presentó la Corrida SNT/Universitaria Run 2025 con circuitos de 5 y 10 kilómetros. El evento fusiona el deporte con un recorrido histórico que tendrá lugar el domingo 5 de octubre en Asunción.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 01:00
Directivos del SNT y la Cooperativa Universitaria presentaron la corrida.
Directivos del SNT y la Cooperativa Universitaria presentaron la corrida. Pedro Gonzalez

La actividad tiene el objetivo de impulsar un espacio de encuentro ciudadano, actividad física y recuperación del valor histórico de nuestra capital. Los recorridos atravesarán zonas emblemáticas y patrimoniales de Asunción, permitiendo a los participantes revivir la historia desde el movimiento, y disfrutar de un circuito urbano especialmente diseñado para conectar con nuestras raíces.

Además de la dimensión deportiva, esta iniciativa representa un fuerte compromiso compartido por el SNT y la Cooperativa Universitaria con la vida sana, el bienestar integral y la cultura participativa.

Igualmente, para la organización la corrida no es solo una competencia, es un llamado para reencontrarse con la ciudad y su historia a través del deporte.

Enlace copiado