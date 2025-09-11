ECOM festeja 15 años de comunicación estratégica

Para sus fundadores, Katy Guillén y Miguel Noto, el mayor logro fue instalar la idea de que la reputación se construye con coherencia, procesos y evidencia.

Su enfoque dejó atrás la improvisación para dar paso a planes personalizados, protocolos de crisis y mapas de públicos que trascienden campañas coyunturales.

Con presencia en Paraguay y proyección internacional, ECOM ha acompañado a empresas, gremios y organizaciones en la consolidación de su credibilidad, demostrando que la confianza es un activo que se administra con la misma disciplina que un presupuesto.

El reto en la actualidad, afirman sus directores, es integrar tecnologías como la inteligencia artificial sin perder el método que distingue a la agencia desde sus orígenes.

