Sudameris celebra inicio de la segunda torre del Marena

De esta manera se dio inicio oficial a la construcción de Torre Arena, la segunda torre residencial de este proyecto que está transformando la manera de vivir e invertir en nuestro país.

Ubicado a solo ocho minutos del eje corporativo de Asunción, combina diseño de vanguardia, naturaleza y la tecnología internacional de Crystal Lagoons, consolidándose como un nuevo ícono urbano.

Comodidades para disfrutar el día a día

Torre Arena ofrecerá unidades que van desde monoambientes hasta departamentos de tres dormitorios.

Todas estas unidades cuentan con ambientes luminosos y vistas privilegiadas a la playa o la ciudad.

La propuesta de Marena se potencia con 22 amenities de primer nivel, entre los que se destacan la playa, la laguna cristalina, el muelle con kayaks y el Club House con restaurante.

Gracias a Marena Rentals, unidad propia de gestión de alquileres, los inversores acceden a un sistema innovador de renta que garantiza más de 10% de rentabilidad en dólares, muy por encima de los instrumentos financieros tradicionales.

La laguna cristalina con tecnología Crystal Lagoons es el gran diferencial de Marena.

Se trata de un amenity reconocido a nivel mundial que exige un estricto proceso de validación internacional antes de ser licenciado.

Para más información sobre el proyecto, los interesados pueden comunicarse con el Banco Sudameris al teléfono (+595984) 091- 838.

También al mail propietarios@sudameris.com.py y con EYDISA al teléfono (+595981) 720-326.