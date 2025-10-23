AGB Constructora festeja 48 años de liderazgo e innovación sostenida

A lo largo de casi medio siglo, AGB expandió su campo de acción hacia la construcción civil, abarcando proyectos residenciales, comerciales, industriales y corporativos. Esa diversificación fue posible gracias a una visión estratégica que supo combinar innovación técnica con desarrollo humano, consolidando más de 120 proyectos ejecutados en todo el país.

El paso de Osapar a AGB Constructora SA marcó un punto de inflexión. Este cambio representó la evolución de un contratista de obras hacia una empresa integral de ingeniería y construcción, capaz de liderar proyectos de gran envergadura. Hoy, más de 300 colaboradores forman parte de un equipo que entiende que construir es un arte colectivo, basado en la cooperación, la capacitación y la búsqueda constante de excelencia.

En 2024, la mudanza al edificio New World Tower simbolizó una nueva etapa. Concebido y construido por la propia empresa, el NWT refleja la identidad moderna y eficiente de AGB. Su diseño, orientado al bienestar y la productividad, incorpora espacios abiertos, áreas colaborativas y ambientes luminosos que promueven la creatividad y el trabajo en equipo.

La tecnología también se ha convertido en un pilar de gestión. Con la incorporación de herramientas como BIM, Procore y SAP, la compañía optimiza procesos, garantiza trazabilidad y potencia la eficiencia operativa. Este avance digital permite coordinar equipos en tiempo real, gestionar recursos con precisión y asegurar resultados de alto nivel técnico.

En línea con su compromiso ambiental, la firma es la primera constructora del país con triple certificación ISO —9001, 14001 y 45001, reflejo de su enfoque integral en calidad, sostenibilidad y seguridad laboral. Además, aplica estándares internacionales como LEED y EDGE, promoviendo edificaciones eficientes y responsables con el entorno.

La innovación también se materializa en AGB Lite, una unidad de negocios que acerca la excelencia constructiva a obras de menor escala, ofreciendo la misma calidad y respaldo técnico que caracteriza a la marca.

Pero el liderazgo de la empresa no se limita a la ingeniería. La compañía asume un fuerte compromiso con la comunidad, participando activamente en proyectos sociales junto a organizaciones como la Fundación Dequení, impulsando la educación y la igualdad de oportunidades.

A 48 años de su fundación, AGB Constructora reafirma su propósito fundacional: construir más que edificios, construir progreso, bienestar y futuro. Su historia es la de una empresa que evoluciona sin perder su esencia, un referente que combina tradición, innovación y humanidad para seguir edificando excelencia en cada obra.