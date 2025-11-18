Personal presentó su estrategia digital Keywords para la gente

El proyecto surgió al detectar una brecha entre la forma en que las marcas describen los celulares y cómo las personas realmente los buscan en plataformas digitales.

Mientras el mercado compite por términos técnicos como “Snapdragon 8 Elite” o “WQHD+ Display”, el análisis de más de 70.000 búsquedas orgánicas reveló que los usuarios prefieren expresiones simples, directas y funcionales, como “celular con linterna”, “celular para ver novelas” o “celular para enviar stickers”.

Este contraste impulsó a Personal a replantear su estrategia y poner en primer plano las formas reales de búsqueda del público.

A partir de esos datos, la marca convirtió los términos más frecuentes en anuncios reales dentro de su ecosistema digital.

De esta forma, si alguien busca la frase “celular con linterna”, por ejemplo, ve directamente anuncios de modelos que incluyen esa función.

El equipo de marketing de la empresa señaló que el desafío principal fue abandonar la comunicación basada en tecnicismos para adoptar un lenguaje más humano y culturalmente cercano.

Los resultados demostraron la efectividad del enfoque: el e-commerce de Personal registró un aumento del 29% en ventas y una reducción del 35% en el costo por venta en campañas digitales.

Para la compañía, estos indicadores confirmaron que comprender cómo habla la audiencia permite generar mensajes más relevantes y eficientes.

Con esta propuesta, Personal consolidó una estrategia que convierte la data en empatía y devuelve a las personas al centro de la comunicación, marcando un diferencial en un entorno dominado por tecnicismos.