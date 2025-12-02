Porsche invitó a redescubrir tres de sus modelos deportivos

Los tres SUV de lujo que marcaron presencia en la Expo Cadam Ciudad del Este 2025 fueron el Macan eléctrico, Macan T y uno de los grandes favoritos, el Cayenne e-Hybrid.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto con Jorge Puschkarevich, brand manager de Porsche, dieron la bienvenida a los visitantes y resaltaron la importancia de estar presentes en un evento de esta naturaleza en una ciudad estratégica.

Ambos hablaron sobre las novedades de los deportivos de Stuttgart y destacaron que los visitantes podrán acceder a beneficios comerciales exclusivos por fin de año.

Durante la expo, asesores expertos guiaron a los fanáticos de Porsche por un exclusivo stand, donde estuvieron exhibidos los principales modelos.

El Macan BEV 4S tiene gran versatilidad para el uso diario y una autonomía de 580 a 600 km, según las condiciones de manejo. Sus motores eléctricos generan hasta 380 kW. Se destaca por su rápida capacidad de carga y acelera de 0 a 100 km en solo 4,1 segundos.

Por su parte, el Macan T —que significa Touring— es sinónimo de deportividad y placer en la conducción. Sus prestaciones son valoradas por quienes disfrutan de la intensidad al volante, ya que su potencia es de 195 kW y acelera de 0 a 100 km en 6,2 segundos.

Mientras tanto, el Cayenne e-Hybrid tiene una silueta robusta y un rendimiento incomparable. Su potencia es de 260 kW y acelera de 0 a 100 km en 5,7 segundos.

Jorge Puschkarevich señaló que Ciudad del Este es un mercado muy importante para Porsche, teniendo en cuenta la gran cantidad de clientes en la zona.