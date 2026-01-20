Cuadernos Avon presentó un nuevo mural artístico

La iniciativa tuvo como objetivo acercar el arte, la educación y la creatividad a la comunidad, especialmente a niños y familias.

El mural refleja valores como la expresión personal, el aprendizaje y la identidad cultural, incorporando al personaje Avoncito, mascota oficial de la marca.

La inauguración estuvo abierta a todo público. Se podía participar en actividades recreativas para niños, hubo premios y sorpresas.

Asimismo, los asistentes pudieron sacarse fotografías ante el mural y disfrutar de una mañana pensada para compartir en familia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta acción, Cuadernos Avon reafirma su compromiso con la educación, el arte y el acompañamiento durante las distintas etapas de aprendizaje, generando espacios que inspiran y conectan con la comunidad.