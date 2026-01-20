Empresariales
20 de enero de 2026 - 01:00

Cuadernos Avon presentó un nuevo mural artístico

Avoncito animó la inauguración del mural.
Avoncito animó la inauguración del mural.Gustavo Machado

Dentro del marco de la campaña Vuelta a clases 2026 “Expresá tu mundo con Avoncito 2.0”, Cuadernos Avon realizó la inauguración de un nuevo mural artístico en Lambaré.

Por ABC Color

La iniciativa tuvo como objetivo acercar el arte, la educación y la creatividad a la comunidad, especialmente a niños y familias.

El mural refleja valores como la expresión personal, el aprendizaje y la identidad cultural, incorporando al personaje Avoncito, mascota oficial de la marca.

La inauguración estuvo abierta a todo público. Se podía participar en actividades recreativas para niños, hubo premios y sorpresas.

Asimismo, los asistentes pudieron sacarse fotografías ante el mural y disfrutar de una mañana pensada para compartir en familia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta acción, Cuadernos Avon reafirma su compromiso con la educación, el arte y el acompañamiento durante las distintas etapas de aprendizaje, generando espacios que inspiran y conectan con la comunidad.