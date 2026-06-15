Chacomer amplía su portafolio con Voge 625R y la familia XWolf

Chacomer SAE anunció la llegada al mercado paraguayo de cuatro nuevos vehículos que refuerzan su presencia en los segmentos de motocicletas de media cilindrada y movilidad off-road. Se trata de la nueva Voge 625R y de la gama Loncin XWolf, compuesta por los modelos 550L, 700L y 1000, desarrollados para responder a las necesidades de quienes buscan alto rendimiento tanto en ruta como fuera de ella.

La principal novedad dentro del universo de las dos ruedas es la Voge 625R, una naked deportiva de media cilindrada equipada con un motor bicilíndrico de 581 cc, capaz de desarrollar 64 caballos de fuerza. El modelo incorpora suspensiones KYB, frenos Nissin, iluminación full led, control de tracción, modos de conducción y una pantalla TFT con conectividad para smartphones y navegación, características que apuntan a elevar la experiencia de conducción en el segmento.

Por otra parte, la marca Loncin desembarca oficialmente en Paraguay con su línea XWolf de vehículos ATV, diseñada para el trabajo, la aventura y las actividades todoterreno. La gama incluye el XWolf 550L, orientado a quienes buscan versatilidad y robustez; el XWolf 700L, que suma mayor potencia y prestaciones para tareas exigentes; y el XWolf 1000, el modelo insignia de la familia, equipado con un motor V-Twin de 976 cc, capacidad de remolque de hasta 900 kilogramos y sistemas avanzados de tracción y suspensión.

Todos los modelos incorporan tecnologías orientadas a maximizar el desempeño en terrenos complejos, incluyendo dirección asistida electrónica, múltiples modos de tracción, sistemas de inyección Bosch y configuraciones de suspensión diseñadas para ofrecer mayor estabilidad y confort.

Con este lanzamiento, Chacomer SAE reafirma su estrategia de crecimiento en segmentos especializados de movilidad, acercando al mercado paraguayo productos con estándares internacionales de calidad, tecnología y rendimiento. Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles a través de la red de concesionarios de la compañía en todo el país.