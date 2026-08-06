Gran Logia Simbólica del Paraguay prepara festejo solidario por el Día del Niño

El próximo sábado 8 de agosto la Gran Logia Simbólica del Paraguay llevará a cabo su celebración por el Día del Niño. La entrada al evento será libre y gratuita para niños que vayan acompañados por sus padres, tutores o cuidadores y se desarrollará de 9:00 a 13:00 en el Jardín Botánico, cuyo acceso habilitado será por el portón 1.

Más que un festejo, esta iniciativa representa un compromiso con la infancia paraguaya y con el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. La propuesta invita a que cada niño viva una experiencia única, donde el juego, la imaginación y la alegría sean los grandes protagonistas, porque no hay regalo más valioso que el tiempo compartido y una sonrisa sincera.

“La primera edición nos dejó una enseñanza invaluable: cuando la solidaridad une a las personas, la felicidad de los niños se multiplica. Este año queremos llegar a muchas más familias y volver a demostrar que la fraternidad también se expresa compartiendo tiempo, alegría y oportunidades con quienes más lo necesitan. Nuestro mayor objetivo es que cada niño vuelva a su casa con una sonrisa que nunca olvide”, expresó el Serenísimo Gran Maestro, Dr. José Miguel Fernández Zacur.

Durante toda la jornada, las familias podrán disfrutar de una propuesta especialmente diseñada para que niños y adultos compartan momentos inolvidables. Entre las principales atracciones se destacan:

Actividades y espectáculos

Shows de Nizugan Jr. y Cachito.

Globo loco.

Juegos inflables.

Camas elásticas.

Impacto Lucha (Lucha Libre)

Pintacaritas.

Payasos.

Personajes infantiles.

Música y espectáculos en vivo.

Presentaciones de danza.

Sorteos, regalos y muchas sorpresas.

Merienda para todos los niños.

Como parte del compromiso social que caracteriza a la Gran Logia Simbólica del Paraguay, la jornada también acercará a la ciudadanía una importante plataforma de servicios gratuitos, gracias al trabajo conjunto de instituciones públicas, organizaciones sociales, entidades paramasónicas y cientos de voluntarios comprometidos con esta gran causa.

Los servicios gratuitos habilitados para toda la comunidad en dicha jornada serán:

Atención médica integral.

Atención oftalmológica.

Vacunación para niños y adultos.

Entrega de medicamentos.

Trámites de Identificaciones y Registro Civil.

Peluquería solidaria.

Vacunación de mascotas.

Cursos, capacitaciones y otros servicios comunitarios.

Por su parte, la Gran Logia Simbólica del Paraguay extiende una cordial invitación a todas las familias del país para ser parte de esta segunda edición. Todos los niños, acompañados por sus familiares, están invitados a vivir una mañana donde la alegría, la inclusión y la solidaridad serán protagonistas.

Con esta nueva edición, la institución reafirma su compromiso de seguir construyendo comunidad y sembrando esperanza, convencida de que cuando miles de niños ríen al mismo tiempo, también sonríe el futuro del Paraguay.