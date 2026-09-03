Empresariales
03 de septiembre de 2026 a la - 14:11

Fechas Dobles 9.9: una nueva oportunidad para comprar más y aprovechar beneficios exclusivos

Una jornada especial de descuentos, oportunidades y beneficios para disfrutar las compras online.
Una jornada especial de descuentos, oportunidades y beneficios para disfrutar las compras online.Gentileza

Este 09/09, Cellshop vuelve a ser parte de una de las jornadas de compras online más esperadas del año con una nueva edición de Fechas Dobles 9.9, una propuesta pensada para quienes buscan aprovechar promociones especiales y encontrar oportunidades en sus categorías favoritas.

Por ABC Color

Durante esta fecha, los clientes podrán ingresar a www.cellshop.com.py y descubrir una selección de productos con descuentos y beneficios exclusivos, convirtiendo el 9.9 en una ocasión ideal para adelantar compras, renovar productos o simplemente darse ese gusto que tenían pendiente.

La propuesta reúne oportunidades en distintas categorías y suma beneficios especialmente pensados para facilitar la experiencia de compra. Entre ellos, los clientes podrán acceder a ofertas relámpago por tiempo limitado, envíos gratis a todo Paraguay y beneficios bancarios exclusivos con tarjetas adheridas, ampliando las posibilidades de aprovechar aún más las compras durante esta jornada especial.

Fechas Dobles 9.9 representa una nueva edición de las acciones especiales de Cellshop, que fecha tras fecha generan expectativa entre los consumidores y se convierten en una fecha destacada dentro del calendario de compras digitales.

Con una oferta renovada y oportunidades por tiempo limitado, el 9 de septiembre será una invitación a explorar, comparar y aprovechar. Marcá el 09/09 en tu calendario y prepárate para descubrir todo lo que Fechas Dobles 9.9 tiene para vos.