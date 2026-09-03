Fechas Dobles 9.9: una nueva oportunidad para comprar más y aprovechar beneficios exclusivos

Durante esta fecha, los clientes podrán ingresar a www.cellshop.com.py y descubrir una selección de productos con descuentos y beneficios exclusivos, convirtiendo el 9.9 en una ocasión ideal para adelantar compras, renovar productos o simplemente darse ese gusto que tenían pendiente.

La propuesta reúne oportunidades en distintas categorías y suma beneficios especialmente pensados para facilitar la experiencia de compra. Entre ellos, los clientes podrán acceder a ofertas relámpago por tiempo limitado, envíos gratis a todo Paraguay y beneficios bancarios exclusivos con tarjetas adheridas, ampliando las posibilidades de aprovechar aún más las compras durante esta jornada especial.

Fechas Dobles 9.9 representa una nueva edición de las acciones especiales de Cellshop, que fecha tras fecha generan expectativa entre los consumidores y se convierten en una fecha destacada dentro del calendario de compras digitales.

Con una oferta renovada y oportunidades por tiempo limitado, el 9 de septiembre será una invitación a explorar, comparar y aprovechar. Marcá el 09/09 en tu calendario y prepárate para descubrir todo lo que Fechas Dobles 9.9 tiene para vos.