El 10.10 llega con todo: descuentos, envíos gratis y beneficios en Cellshop

Durante el sábado 10 de octubre, los clientes podrán ingresar a www.cellshop.com.py y recorrer una selección de productos de distintas categorías con promociones preparadas especialmente para el 10.10.

Es una ocasión ideal para renovar tecnología, adelantar una compra pendiente o encontrar ese producto que se estaba esperando.

Además de los descuentos disponibles, la edición contará con ventajas que harán aún más conveniente la experiencia de compra online: ofertas relámpago por tiempo limitado, envíos gratis a todo Paraguay y beneficios bancarios exclusivos con tarjetas adheridas.

Con cada edición, Fechas Dobles propone una manera diferente de disfrutar las compras digitales, reuniendo en una misma fecha variedad de productos, promociones y facilidades pensadas para los clientes.

Este 10 de octubre será una nueva oportunidad para recorrer el catálogo, descubrir ofertas especiales y aprovechar beneficios disponibles por tiempo limitado.

“Guardá este 10/10 en tu calendario y preparate para disfrutar una nueva edición de Fechas Dobles en Cellshop”, invitan.