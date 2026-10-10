“Doce Latidos” reinterpretó el corazón desde el arte contemporáneo

La muestra reunió las obras de los artistas paraguayos Julio Rubén Sykora Frisch, Liliana Sykora Frisch y José Asunción Quevedo Allende, quienes reinterpretaron el corazón como símbolo de vida, emoción, espiritualidad e identidad, mediante distintos lenguajes artísticos y materialidades.

La propuesta surgió como una evolución del primer Tapiz Sensorial, presentado en 2023 e inspirado en el legado de San Roque González de Santa Cruz. En esta edición, el concepto se trasladó a doce piezas de gran formato que invitaron al público a descubrir distintas interpretaciones de este símbolo.

La experiencia incorporó luces, audio y textos individuales que acompañaron cada obra, enriqueciendo el recorrido y permitiendo a los visitantes acercarse a las narrativas propuestas por los artistas. Así, la exposición trascendió la contemplación visual y ofreció una aproximación sensorial a los significados de cada pieza.

“Doce Latidos” estableció un diálogo entre tradición y contemporaneidad, al recuperar elementos del patrimonio histórico, la naturaleza, la espiritualidad y las expresiones culturales del Paraguay, reinterpretados mediante técnicas y materiales diversos.

La exposición se convirtió en un espacio de encuentro entre el arte y la identidad nacional. Cada corazón presentó una interpretación singular y, en conjunto, las doce obras invitaron a reflexionar sobre la memoria, las emociones y la herencia cultural paraguaya.