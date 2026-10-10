Empresariales
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

“Doce Latidos” reinterpretó el corazón desde el arte contemporáneo

Los artistas y directivos del Mariscal explicaron los detalles de “Doce Latidos”.
Los artistas y directivos del Mariscal explicaron los detalles de “Doce Latidos”.Pedro González

Mariscal presentó “Doce Latidos”, una exposición de arte contemporáneo que propuso una mirada renovada sobre el legado de San Roque González de Santa Cruz, a través de 12 corazones de gran formato que conectaron el arte, la identidad, la espiritualidad y la cultura paraguaya.

Por ABC Color
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La muestra reunió las obras de los artistas paraguayos Julio Rubén Sykora Frisch, Liliana Sykora Frisch y José Asunción Quevedo Allende, quienes reinterpretaron el corazón como símbolo de vida, emoción, espiritualidad e identidad, mediante distintos lenguajes artísticos y materialidades.

La propuesta surgió como una evolución del primer Tapiz Sensorial, presentado en 2023 e inspirado en el legado de San Roque González de Santa Cruz. En esta edición, el concepto se trasladó a doce piezas de gran formato que invitaron al público a descubrir distintas interpretaciones de este símbolo.

La experiencia incorporó luces, audio y textos individuales que acompañaron cada obra, enriqueciendo el recorrido y permitiendo a los visitantes acercarse a las narrativas propuestas por los artistas. Así, la exposición trascendió la contemplación visual y ofreció una aproximación sensorial a los significados de cada pieza.

“Doce Latidos” estableció un diálogo entre tradición y contemporaneidad, al recuperar elementos del patrimonio histórico, la naturaleza, la espiritualidad y las expresiones culturales del Paraguay, reinterpretados mediante técnicas y materiales diversos.

La exposición se convirtió en un espacio de encuentro entre el arte y la identidad nacional. Cada corazón presentó una interpretación singular y, en conjunto, las doce obras invitaron a reflexionar sobre la memoria, las emociones y la herencia cultural paraguaya.