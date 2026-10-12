Purina Paraguay reconoce el compromiso de la comunidad veterinaria con el bienestar de las mascotas

Purina Paraguay llevó a cabo un encuentro especial con miembros destacados de la comunidad veterinaria paraguaya, con el objetivo de reconocer su compromiso y el valioso trabajo que realizan diariamente por la salud, el bienestar y la calidad de vida de las mascotas. La actividad, que reunió a más de 150 profesionales, buscó poner en valor el rol fundamental de los médicos veterinarios y fortalecer el vínculo que Purina mantiene con estos profesionales, a partir de una misión compartida: poner a las mascotas en primer lugar.

Como parte de la jornada se desarrollaron dos espacios de actualización profesional. La Dra. Laura Portillo presentó la charla “Estrategias dietéticas en el paciente canino geronte con nefropatía”, mientras que la Dra. Paloma O’Higgins abordó el “Manejo del síndrome de realimentación en nutrición de paciente en estado crítico”. Ambas exposiciones reflejaron la importancia de integrar la medicina veterinaria y la ciencia nutricional para acompañar las distintas necesidades de perros y gatos a lo largo de su vida.

Con este encuentro buscamos, ante todo, reconocer a los médicos veterinarios por la dedicación, el conocimiento y el compromiso con los que acompañan cada día a las mascotas y a sus familias. Nos une un mismo propósito: poner a las mascotas en primer lugar y contribuir, desde la ciencia, la nutrición y el trabajo conjunto, a que tengan una vida más saludable y plena”, señaló Mateo Benítez, Consumer Marketing Manager de Nestlé Purina Paraguay.

Durante el evento, Purina también reforzó su compromiso con la innovación y la nutrición especializada a través de marcas de su portafolio como Purina Pro Plan, enfocada en nutrición avanzada basada en ciencia y que actualmente presenta la campaña “Alcanza lo Excepcional”.

Para Purina, una mejor vida para las mascotas se construye a partir del conocimiento, la nutrición y el compromiso de todos aquellos que forman parte de su cuidado.