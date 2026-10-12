Empresariales
12 de octubre de 2026 a la - 10:50

Universitaria es reconocida entre las “Mejores prácticas cooperativas” de América Latina

Trofeo octagonal de cristal, en reconocimiento a la Cooperativa Universitaria Ltda de Paraguay, sobre soporte transparente en fondo neutro.
La Cooperativa Universitaria recibió un galardón en la III Edición del Reconocimiento a las "Mejores prácticas cooperativas" de América Latina.abc

La Cooperativa Universitaria Ltda. fue distinguida por la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) durante la III Edición del Reconocimiento a las “Mejores prácticas cooperativas” de América Latina, realizada recientemente en Punta Cana, República Dominicana.

Por ABC Color
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La institución recibió este reconocimiento por sus Buenas prácticas de gestión y su proceso de transformación digital, presentado a través del proyecto: ¿Cómo se transforma digitalmente una cooperativa de más de 50 años sin perder aquello que la hizo grande?.

La experiencia fue expuesta por el gerente general, CP/Abg. Diego Segovia, quien compartió los desafíos, aprendizajes y resultados de este proceso de innovación institucional.

Hombre en camiseta oscura sostiene micrófono en una conferencia con fondo gráfico que incluye texto parcial.
La experiencia de Cooperativa Universitaria fue expuesta por el gerente general, CP/Abg. Diego Segovia.

Esta distinción internacional respalda el trabajo que la Cooperativa Universitaria viene desarrollando en materia de innovación, cercanía con los socios y mejora continua, reafirmando su compromiso con la transparencia, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del cooperativismo.

“Este reconocimiento pertenece a cada socio, directivo, colaborador y persona que forma parte de nuestra institución. Nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad y visión de futuro para contribuir al crecimiento de nuestros asociados y del cooperativismo en Paraguay y la región”, manifestó al respecto la presidenta del Consejo de Administración, Eva Noelia Villalba, quien acompañó la presentación junto a los consejeros Yamil Daniel Aquino y Juan Saldivar.

Hombres y mujeres sonrientes en un evento formal; una mujer de vestido blanco recibe un premio de un hombre con camisa blanca.
Representantes de la Cooperativa Universitaria que participaron del evento en Punta Cana.

Con este logro, la Cooperativa Universitaria consolida su posición como referente del sector cooperativo a nivel nacional y regional.