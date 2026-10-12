Universitaria es reconocida entre las “Mejores prácticas cooperativas” de América Latina

La institución recibió este reconocimiento por sus Buenas prácticas de gestión y su proceso de transformación digital, presentado a través del proyecto: ¿Cómo se transforma digitalmente una cooperativa de más de 50 años sin perder aquello que la hizo grande?.

La experiencia fue expuesta por el gerente general, CP/Abg. Diego Segovia, quien compartió los desafíos, aprendizajes y resultados de este proceso de innovación institucional.

Esta distinción internacional respalda el trabajo que la Cooperativa Universitaria viene desarrollando en materia de innovación, cercanía con los socios y mejora continua, reafirmando su compromiso con la transparencia, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del cooperativismo.

“Este reconocimiento pertenece a cada socio, directivo, colaborador y persona que forma parte de nuestra institución. Nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad y visión de futuro para contribuir al crecimiento de nuestros asociados y del cooperativismo en Paraguay y la región”, manifestó al respecto la presidenta del Consejo de Administración, Eva Noelia Villalba, quien acompañó la presentación junto a los consejeros Yamil Daniel Aquino y Juan Saldivar.

Con este logro, la Cooperativa Universitaria consolida su posición como referente del sector cooperativo a nivel nacional y regional.