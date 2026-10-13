Banco Atlas y delSol Shopping presentan Cheques delSol

Banco Atlas, en alianza con delSol Shopping, presenta una nueva edición de Cheques delSol, una propuesta que combina bonificaciones de hasta 45% y financiación de hasta 12 cuotas sin intereses en la compra de cheques, para que sus clientes disfruten de más beneficios en sus compras dentro del centro comercial.

La promoción comienza el viernes 16 de octubre con una preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito delSol Atlas Signature, quienes podrán acceder a bonificaciones de hasta 45% en la compra de cheques. El sábado 17 de octubre, el beneficio estará disponible para todos los clientes con tarjetas de crédito delSol Atlas, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

A las bonificaciones se suma la posibilidad de financiar las compras en hasta 12 cuotas sin intereses a través de la aplicación de delSol Shopping, ofreciendo más alternativas para aprovechar esta acción.

Más personas podrán acceder a los beneficios de Banco Atlas

Como parte de esta iniciativa, desde el miércoles 14 hasta el sábado 17 de octubre, Banco Atlas contará con una góndola en delSol Shopping para atender a quienes deseen solicitar su tarjeta de crédito digital y conocer las ventajas de operar con el banco. El espacio estará habilitado de 09:00 a 20:00, acercando la posibilidad de acceder a los beneficios de esta alianza de manera práctica y directa.

“En Banco Atlas trabajamos para acercar a nuestros clientes beneficios que agreguen valor a sus experiencias cotidianas. Con Cheques delSol, combinamos bonificaciones especiales y financiación para que puedan aprovechar más sus compras. Además, buscamos que más personas conozcan nuestras soluciones y puedan acceder a estas ventajas”, señaló Gabriela Ríos, encargada de Alianzas Comerciales de Banco Atlas.

Los clientes pueden solicitar sus Cheques delSol a través de la app deSol. Para conocer más sobre los productos y beneficios de Banco Atlas, pueden ingresar a www.bancoatlas.com.py.