Empresariales
13 de octubre de 2026 - 01:00

Cervepar ofrece 160 nuevas oportunidades de formación

Cervepar ofrece becas para formación técnica.
Cervepar ofrece becas para formación técnica.Gentileza

El Programa de Formación Industrial (PFI) de Cervepar presenta una nueva edición y abre su convocatoria con 160 becas para jóvenes de Ypané, Guarambaré, Ñemby, Villeta y alrededores. Este año, la iniciativa suma a Coca-Cola Paresa como aliado y las postulaciones están habilitadas hasta el 19 de octubre.

Por ABC Color
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En su sexta edición, el PFI amplía la cantidad de cupos disponibles en respuesta al interés que genera el programa y continúa fortaleciendo una propuesta enfocada en formar jóvenes con las capacidades técnicas que demanda el mercado industrial. Así, la iniciativa contribuye al desarrollo de nuevos talentos en las comunidades vecinas a la planta de Cervepar.

La propuesta de este año contempla las siguientes ramas de formación: mecánica industrial, con especialización en soldadura y serrería; electricidad industrial, con énfasis en automatización; seguridad industrial; y manejo y mantenimiento de montacargas. Además, este año se incorpora el curso de encargado de logística, una nueva propuesta que responde a las demandas del mercado industrial y busca seguir ampliando el alcance del programa. Esta formación se desarrollará en modalidad virtual.

Las becas contemplan una cobertura integral que incluye materiales de estudio y alimentación durante el proceso de formación. Además, el programa trasciende la capacitación técnica, incorporando módulos de informática básica y desarrollo de habilidades blandas, con contenidos orientados al liderazgo, la comunicación efectiva y la elaboración de currículum vitae. Estas herramientas complementan la formación técnica y buscan fortalecer las oportunidades de inserción laboral de los participantes.

Las clases se desarrollarán tanto en la Escuela Técnica Salesiana Don Bosco y en el Centro de Distribución de Cervepar en Guarambaré.