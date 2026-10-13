Cervepar ofrece 160 nuevas oportunidades de formación

En su sexta edición, el PFI amplía la cantidad de cupos disponibles en respuesta al interés que genera el programa y continúa fortaleciendo una propuesta enfocada en formar jóvenes con las capacidades técnicas que demanda el mercado industrial. Así, la iniciativa contribuye al desarrollo de nuevos talentos en las comunidades vecinas a la planta de Cervepar.

La propuesta de este año contempla las siguientes ramas de formación: mecánica industrial, con especialización en soldadura y serrería; electricidad industrial, con énfasis en automatización; seguridad industrial; y manejo y mantenimiento de montacargas. Además, este año se incorpora el curso de encargado de logística, una nueva propuesta que responde a las demandas del mercado industrial y busca seguir ampliando el alcance del programa. Esta formación se desarrollará en modalidad virtual.

Las becas contemplan una cobertura integral que incluye materiales de estudio y alimentación durante el proceso de formación. Además, el programa trasciende la capacitación técnica, incorporando módulos de informática básica y desarrollo de habilidades blandas, con contenidos orientados al liderazgo, la comunicación efectiva y la elaboración de currículum vitae. Estas herramientas complementan la formación técnica y buscan fortalecer las oportunidades de inserción laboral de los participantes.

Las clases se desarrollarán tanto en la Escuela Técnica Salesiana Don Bosco y en el Centro de Distribución de Cervepar en Guarambaré.