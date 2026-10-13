Run Americana invita a celebrar los 35 años de Univ. Americana

La competencia se desarrollará el domingo 18 de este mes, frente a la sede de la institución, ubicada sobre avenida Brasilia 1100, de Asunción.

La jornada comenzará a las 06:30 y ofrecerá distintas alternativas para que corredores de diferentes edades puedan sumarse a esta experiencia deportiva.

El programa contempla circuitos de 5 y 10 kilómetros, destinados a participantes adultos, además de la modalidad Kid Run, pensada para los más pequeños.

La largada de las categorías adultas está prevista para las 07:30, mientras que las pruebas infantiles comenzarán a partir de las 09:15.

La carrera es organizada en alianza con En Sus Marcas y busca convocar tanto a corredores experimentados como a quienes desean iniciarse en esta disciplina, en un espacio que promueve hábitos saludables y el encuentro entre generaciones.

La RUN Americana forma parte de las actividades conmemorativas por los 35 años de la Universidad Americana y propone extender la celebración más allá de las aulas, mediante una experiencia que conecta a la comunidad educativa con la ciudadanía.

La iniciativa también apunta a fomentar la participación familiar y el bienestar a través del deporte, con opciones para distintas edades y niveles de preparación física.

Los interesados podrán inscribirse a través de la plataforma de En Sus Marcas.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el sábado 17 de octubre, salvo que los cupos se completen antes.

Cada participante recibirá un kit.