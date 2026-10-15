GWM ORA 5 eléctrico llega a Paraguay con su primer lote agotado y suma la versión híbrida en diciembre

Con una batería de 58,3 kWh, el ORA 5 ofrece una autonomía real de entre 450 y 470 km y un motor de 201 HP en el eje delantero. Su interior minimalista incorpora una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas 2.5K con Apple CarPlay y Android Auto, un cuadro digital de 10,25″ y selector de marchas por perilla.

En seguridad, cuenta con ADAS de Nivel 2, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y cámara 360°, además de 6 airbags. Ofrece también modos de manejo con frenado regenerativo, entre ellos el modo “Well Being”, pensado para una conducción más confortable sin perder eficiencia.

La versión híbrida llega en diciembre

Para quienes buscan una transición gradual hacia la electrificación, GWM confirmó que el ORA 5 híbrido llegará al país en diciembre de este año.

“El ORA 5 eléctrico se agotó antes de su lanzamiento oficial, y eso nos dice que el mercado paraguayo ya está listo para la movilidad eléctrica. Con la versión híbrida en diciembre, vamos a tener una opción para cada perfil de cliente”, destacaron representantes de la marca en Paraguay.

Lista de espera abierta

Los interesados en el próximo embarque del ORA 5 eléctrico, así como en la preventa de la versión híbrida, pueden reservar su unidad a través de los showrooms oficiales de la marca.

Para obtener más información, agendar una prueba de manejo o conocer los detalles de reserva, pueden acercarse a los showrooms oficiales de GWM o ingresar a las redes sociales oficiales de GWM Paraguay.