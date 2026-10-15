Isuzu celebra los 90 años de inmigración japonesa

Como parte de esta conmemoración, Isuzu realizará el “Isuzu power day”, hoy y mañana, en Automotor Plaza (España esq. San Rafael, de Asunción).

Durante ambas jornadas, los clientes podrán acceder a un 25% de descuento en repuestos, beneficios especiales en taller, tasaciones gratuitas, test drives, regalos y atención personalizada. También se ofrecerán vouchers para disfrutar de un café de Juan Valdez y obsequios especiales para quienes agenden previamente su cita en el taller. El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:30 a 17:30, y sábados, de 07:30 a 12:00.