Empresariales
15 de octubre de 2026 - 01:00

Isuzu celebra los 90 años de inmigración japonesa

La inmigración japonesa celebra 90 años en nuestro país.
La inmigración japonesa celebra 90 años en nuestro país.Gustavo Machado

Isuzu, de la mano de Automotor SA, se suma a la conmemoración de los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay destacando los vínculos entre ambos países, el legado de la comunidad japonesa y la trayectoria de la marca en el mercado nacional. La relación entre Isuzu y Automotor SA comenzó en 1970, consolidando 56 años de trayectoria en Paraguay, con vehículos reconocidos por su calidad y confiabilidad, acompañados de servicios de mantenimiento y respaldo posventa.

Por ABC Color
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Como parte de esta conmemoración, Isuzu realizará el “Isuzu power day”, hoy y mañana, en Automotor Plaza (España esq. San Rafael, de Asunción).

Durante ambas jornadas, los clientes podrán acceder a un 25% de descuento en repuestos, beneficios especiales en taller, tasaciones gratuitas, test drives, regalos y atención personalizada. También se ofrecerán vouchers para disfrutar de un café de Juan Valdez y obsequios especiales para quienes agenden previamente su cita en el taller. El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:30 a 17:30, y sábados, de 07:30 a 12:00.