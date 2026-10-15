Empresariales
15 de octubre de 2026 - 01:00

Vuelve el Partido de las estrellas con un “Clásico”

Teletón y Conmebol anunciaron Partido de las Estrellas.
Teletón y Conmebol anunciaron Partido de las Estrellas.GENTILEZA

La Fundación Teletón Paraguay y la CONMEBOL presentaron la quinta edición del Partido de las Estrellas 2026, que reunirá a grandes ídolos de Olimpia y Cerro Porteño en un superclásico cargado de historia, emoción y solidaridad.

Por ABC Color
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El encuentro será el sábado 7 de noviembre, a las 16:00 h, en el Polideportivo del American School of Asunción (ASA). Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y están disponibles a través de TUTI.

Por Cerro Porteño, están confirmados Antony Silva, Domingo “Mingo” Salcedo, Walter Fretes, Santiago Salcedo, Guillermo Beltrán, Jorge Achucarro, Jonathan Santana, Víctor Hugo Mareco, Héctor Blanco y Roberto Nani, además de la participación internacional de Gauchinho. La dirección técnica estará a cargo de Nino Arrúa.

Por Olimpia, volverán a la cancha Ricardo Tavarelli, Sergio Orteman, Julio César Cáceres, Carlos Humberto Paredes, Gabriel González, Paco Esteche, Juan Manuel Salgueiro, Denis Caniza y Nelson Cuevas, bajo la dirección técnica de Nery Pumpido.