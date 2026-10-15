Vuelve el Partido de las estrellas con un “Clásico”

El encuentro será el sábado 7 de noviembre, a las 16:00 h, en el Polideportivo del American School of Asunción (ASA). Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y están disponibles a través de TUTI.
Por Cerro Porteño, están confirmados Antony Silva, Domingo “Mingo” Salcedo, Walter Fretes, Santiago Salcedo, Guillermo Beltrán, Jorge Achucarro, Jonathan Santana, Víctor Hugo Mareco, Héctor Blanco y Roberto Nani, además de la participación internacional de Gauchinho. La dirección técnica estará a cargo de Nino Arrúa.
Por Olimpia, volverán a la cancha Ricardo Tavarelli, Sergio Orteman, Julio César Cáceres, Carlos Humberto Paredes, Gabriel González, Paco Esteche, Juan Manuel Salgueiro, Denis Caniza y Nelson Cuevas, bajo la dirección técnica de Nery Pumpido.