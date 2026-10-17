Repofloran, nueva generación para cuidado de la microbiota

Se trata de una innovadora línea que combina probióticos, prebióticos y nutracéuticos.

Repofloran está desarrollada por el laboratorio Adium, y ya se encuentra disponible a nivel nacional en las más de 840 sucursales de la cadena.

El lanzamiento se realizó días atrás en la sucursal 635 de Punto Farma, en un encuentro con representantes de ambas compañías y referentes de los medios de comunicación.

Bajo el concepto “Volvé al equilibrio”, Repofloran invita a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar la microbiota y su relación con el bienestar integral.

La línea cuenta con tres alternativas específicas.

Repofloran Mujer está diseñado para acompañar el equilibrio de la salud íntima femenina a través del cuidado de la microbiota.

Repofloran Sin Estrés está enfocado en el equilibrio y el bienestar asociado al eje intestino-cerebro.

Repofloran Defensas fue desarrollado para el cuidado de la microbiota y lograr el equilibrio y el cuidado del sistema inmunológico.

Esta incorporación refleja el compromiso de Punto Farma de estar cada vez más cerca de las personas, facilitando el acceso a soluciones innovadoras para el cuidado de la salud.

Junto a Adium, compañía farmacéutica, el propósito de acercar Repofloran es mejorar la calidad de vida de las personas.

Repofloran ya está disponible en todas las sucursales de Punto Farma a nivel país.

Punto Farma y Repofloran: más cerca de tu bienestar. Volvé al equilibrio.