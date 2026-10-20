Empresariales
20 de octubre de 2026 - 01:00

“Toquemos la importancia del Octubre Rosa” con Santa Clara

Santa Clara Medicina Prepaga hizo una donación a Fund. Valora.
Santa Clara Medicina Prepaga hizo una donación a Fund. Valora.Gustavo Machado

En este mes de octubre, Santa Clara Medicina Prepaga lanzó su campaña de concienciación y prevención del cáncer de mama.

Por ABC Color
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Bajo el lema “Toquemos la importancia del Octubre Rosa”, la campaña cuenta con importantes acciones que buscan sensibilizar sobre el tema.

Durante este mes, se realizarán charlas de concienciación a empresas corporativas y estatales.

Igualmente, se difundirán materiales con información de prevención y concienciación en sus medios de comunicación.

Y en el marco de responsabilidad social empresarial, cada año brinda un aporte a la Fundación Valora, que es una organización sin fines de lucro enfocada principalmente en el apoyo a personas con diferentes tipos de cáncer, con un fuerte énfasis en el cáncer de mama.

Además, en este “Octubre Rosa” adquiriendo el Plan Mujer, los usuarios acceden a estudios especializados de manera inmediata. El Plan Mujer incluye consultas, mamografía y ecografía mamaria.

Las interesadas pueden acercarse al showroom sobre Aviadores del Chaco y López Moreira.

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y sábados de 09:00 a 12:00.

Con 55 años de trayectoria, Santa Clara Medina Prepaga ofrece planes de cobertura y asistencia médica. Cuenta con una red de prestadores y profesionales médicos a nivel país, con el más alto estándar de calidad en los servicios y a la vanguardia de los avances e innovaciones científicas y tecnológicas, de manera a contribuir con el desarrollo de una sociedad más saludable.

Para más información sobre cómo adquirir este plan, se pueden comunicar al WhatsApp 0974 711-000, llamando al 021 418-0000 o ingresando a www.santaclara.com.py.