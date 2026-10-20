“Toquemos la importancia del Octubre Rosa” con Santa Clara

Bajo el lema “Toquemos la importancia del Octubre Rosa”, la campaña cuenta con importantes acciones que buscan sensibilizar sobre el tema.

Durante este mes, se realizarán charlas de concienciación a empresas corporativas y estatales.

Igualmente, se difundirán materiales con información de prevención y concienciación en sus medios de comunicación.

Y en el marco de responsabilidad social empresarial, cada año brinda un aporte a la Fundación Valora, que es una organización sin fines de lucro enfocada principalmente en el apoyo a personas con diferentes tipos de cáncer, con un fuerte énfasis en el cáncer de mama.

Además, en este “Octubre Rosa” adquiriendo el Plan Mujer, los usuarios acceden a estudios especializados de manera inmediata. El Plan Mujer incluye consultas, mamografía y ecografía mamaria.

Las interesadas pueden acercarse al showroom sobre Aviadores del Chaco y López Moreira.

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y sábados de 09:00 a 12:00.

Con 55 años de trayectoria, Santa Clara Medina Prepaga ofrece planes de cobertura y asistencia médica. Cuenta con una red de prestadores y profesionales médicos a nivel país, con el más alto estándar de calidad en los servicios y a la vanguardia de los avances e innovaciones científicas y tecnológicas, de manera a contribuir con el desarrollo de una sociedad más saludable.

Para más información sobre cómo adquirir este plan, se pueden comunicar al WhatsApp 0974 711-000, llamando al 021 418-0000 o ingresando a www.santaclara.com.py.