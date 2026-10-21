Bellini celebra su 18 aniversario con una nueva jornada solidaria a beneficio de la Fundación San Rafael

Bajo el lema Un día, un plato, un propósito, Bellini invita a clientes, amigos, familias y a toda la comunidad a acercarse al local que les quede más cerca y disfrutar de cualquiera de las opciones de su menú.

Ese día, cada consumo se transformará en un aporte directo para acompañar la labor que la Fundación San Rafael realiza diariamente con personas en situación de vulnerabilidad.

Desde hace trece años, el Día Bellini forma parte de la celebración de aniversario de la marca, reuniendo a la comunidad alrededor de una misma causa y demostrando que un gesto tan cotidiano como compartir una comida también puede convertirse en una forma concreta de colaborar.

Sobre la Fundación San Rafael

La Fundación San Rafael fue creada en 1999 por el sacerdote Aldo Trento, con la misión de brindar asistencia integral y acompañamiento digno a personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

A través del proyecto Centro de Ayuda a la Vida, la Fundación San Rafael ofrece gratuitamente asistencia en salud, educación, alimentación y formación humana y espiritual.

Su labor alcanza a enfermos terminales de cáncer y sida, adultos mayores abandonados, personas sin apoyo familiar y niños enfermos, huérfanos o en situación de riesgo.

Tras el fallecimiento del padre Aldo Trento, su legado continúa vivo en la obra de quienes sostienen diariamente esta misión y en la solidaridad de las personas, empresas e instituciones que hacen posible su continuidad.

Por este motivo, Bellini agradece especialmente el acompañamiento de los medios de comunicación para dar visibilidad a esta jornada y ayudar a que la invitación llegue a cada vez más personas.

Este 29 de octubre, celebrar también será ayudar.

Un día, un plato, un propósito

Para más información sobre esta iniciativa, seguí las redes sociales @BelliniPasta o @fundacionsanrafaelpy.