Plaza Norte suma un nuevo centro médico del Grupo Santa Clara

Plaza Norte continúa avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación como centro urbano con la incorporación de un nuevo centro médico Sanimed, perteneciente a la red de clínicas del Grupo Santa Clara.

La llegada de la Clínica Sanimed del Grupo Santa Clara forma parte de una visión más amplia para el complejo, que busca trascender el concepto tradicional de centro comercial e integrar, en un mismo entorno, diferentes usos y servicios que acompañen las necesidades de una comunidad en constante crecimiento.

Con esta habilitación, el Grupo Santa Clara suma una nueva sede a su red de centros médicos en Asunción y Gran Asunción, y acerca su modelo de atención a una de las zonas de mayor crecimiento del Departamento Central.

El centro médico contará con una capacidad instalada de 13 consultorios totalmente equipados para brindar una cobertura integral bajo el modelo de atención primaria integral ambulatoria. En un mismo lugar, el paciente podrá consultar con el médico, realizarse sus análisis y completar sus estudios por imágenes, sin necesidad de trasladarse a Asunción.

El portafolio de servicios médicos habilitados incluirá atención en:

Especialidades Médicas: clínica médica, pediatría, ginecología, dermatología, urología, proctología, oftalmología y otorrinolaringología, entre otras.

Medicina Laboral: chequeos médicos admisionales, periódicos y dimisionales

Laboratorio: toma de muestras y procesamiento en análisis clínicos (Laboratorio CBC del Grupo Santa Clara).

Estudios: ecografías, radiografías, tomografías computadas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter, MAPA, PAP y Colposcopías.

“Para el Grupo Santa Clara, instalar una clínica Sanimed en la ciudad de Limpio responde a la alta demanda de servicios médicos en la zona. Esta apertura nos permite atender las necesidades de nuestros beneficiarios residentes en la localidad y sus alrededores. Al consolidarse como un polo de desarrollo clave, este centro contribuye de manera significativa al crecimiento de nuestra red médica en el Dpto. Central. Representa una gran oportunidad y una apuesta firme por la cercanía, llevando atención médica de alta calidad tanto a a beneficiarios de Santa Clara Medicina Prepaga y al público en general”, señalaron desde el Grupo Santa Clara.

Para Penta, empresa responsable del desarrollo, comercialización y operación de Plaza Norte, esta incorporación representa un nuevo paso en la construcción de un proyecto pensado para acompañar el crecimiento de Limpio y del corredor norte del área metropolitana.

“La incorporación de Clinica Sanimed del Grupo Santa Clara refuerza nuestra visión de Plaza Norte como un centro urbano que va mucho más allá de una propuesta comercial. Buscamos desarrollar un espacio donde las personas puedan resolver distintas necesidades de su vida cotidiana, integrando comercio, vivienda, servicios y ahora también salud”, señalaron desde Penta.

Actualmente, el desarrollo combina la propuesta comercial de Plaza Norte con el componente residencial de las torres que forman parte del proyecto, al que ahora se incorpora el nuevo centro médico Sanimed. De esta manera, el complejo continúa evolucionando hacia un modelo en el que comercio, vivienda, salud y servicios conviven dentro de un mismo centro urbano.

Con esta nueva incorporación, Plaza Norte continúa ampliando su propuesta y consolidándose como uno de los proyectos que acompañan la transformación y el crecimiento del norte del área metropolitana de Asunción.

Con esta alianza estratégica entre Plaza Norte y el Grupo Santa Clara - para su red de clínicas Sanimed– asumen el compromiso de acercar medicina de alta calidad y accesibilidad a más familias Paraguayas.