Laboratorios Catedral impulsa charla para prevención de muerte materna

La Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, con el apoyo de Laboratorios Catedral, inició un programa de educación médica continua para prevenir la mortalidad materna por hemorragia posparto.

La primera jornada se centró en el uso del ácido tranexámico y su aplicación oportuna ante estas emergencias. La reunión científica se realizó en el salón auditorio de Laboratorios Catedral, con la disertación del Prof. Dr. Miguel Ruoti Cosp y la participación del Prof. Dr. Enrique Calabrese, presidente de la Federación.

El programa prevé extender las capacitaciones a hospitales de distintos puntos del país.

Formación para salvar vidas

Calabrese destacó que la hemorragia posparto continúa siendo la principal causa de muerte materna en Paraguay y señaló que la formación médica es clave para mejorar la respuesta ante estas emergencias. Asimismo, subrayó la importancia de que los hospitales cuenten con los medicamentos necesarios para atenderlas.

Por su parte, Ruoti Cosp explicó que el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que ayuda a reducir el sangrado al evitar la degradación prematura de los coágulos. Aunque se utiliza desde hace décadas, estudios publicados en 2017 aportaron evidencia sobre su capacidad para reducir las muertes maternas vinculadas a la hemorragia posparto. Su uso debe ajustarse a las indicaciones y protocolos médicos correspondientes.

Compromiso institucional

Desde Laboratorios Catedral destacaron que el acompañamiento busca fortalecer la formación de los profesionales de la salud. Jorge Jara, gerente comercial, resaltó el impacto de la capacitación en la atención de mujeres y familias; mientras que Rossana Mora, gerente de Marketing, valoró las alianzas con instituciones científicas. Vanina Jara, brand manager de la Unidad de Ginecología, enfatizó la importancia de promover espacios de actualización e intercambio de evidencia.

Con esta iniciativa, ambas instituciones apuntan a lograr la meta de cero muertes maternas por hemorragia posparto.