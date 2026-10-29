“Calidad que te hace ganar”: Copetrol acerca nueva promo

En esta edición, la marca repartirá G. 500 millones en premios, distribuidos en efectivo y acreditaciones de combustibles, entre los clientes de sus estaciones de servicio adheridas.

La promoción estará vigente del 28 de octubre al 15 de enero de 2027, con premios que darán a los clientes la posibilidad de acercarse a cumplir sus grandes proyectos y objetivos.

Los tres principales ganadores recibirán G. 100.000.000 en efectivo cada uno. Asimismo, se harán 35 acreditaciones de combustible de G. 5.000.000 en la aplicación Vamos de Copetrol y 50 acreditaciones de combustible de G. 500.000, estas últimas a través de medios y activaciones.

Participar es simple: por cada G. 100.000 en carga de cualquier combustible, los clientes generan un cupón electrónico enviando su factura a través del WhatsApp Bot o del código QR habilitado para la promoción, el cual estará visible en todas las estaciones de servicios adheridas.

Además, las personas que carguen combustible mediante la app Vamos, duplican sus chances de ganar y generan los cupones de forma automática.

Quienes elijan Diésel Elite S10 o Suprema Aditivada duplican sus cupones, y lo cuadruplican a través de la app.

Copetrol busca que cada visita a sus estaciones pueda convertirse en el comienzo de algo más grande. “Porque detrás de un premio puede haber muchos sueños”, afirman desde la marca.

Para conocer las bases y condiciones, los interesados pueden visitar las redes sociales de @copetrol_py.