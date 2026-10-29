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Empresariales
29 de octubre de 2026 - 01:00

Mazda inauguró su nueva casa central tras millonaria inversión

Directivos del Grupo Garden y Mazda lideraron el corte de cinta oficial.
Directivos del Grupo Garden y Mazda lideraron el corte de cinta oficial.Pedro Gonzalez

Mazda, representada en Paraguay por el Grupo Garden, inauguró su nueva casa central, que reúne toda la operación de la marca en un mismo lugar.

Por ABC Color
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Las instalaciones incluyen un showroom de casi 2.000 metros cuadrados, un taller de otros 4.000 metros cuadrados y más de 6.000 metros cuadrados destinados a estacionamiento.

El evento de inauguración contó con la presencia de Takeshi Mikami, gerente general del Departamento de Operaciones de Mercados Internacionales de Mazda, junto con una delegación de directivos de Mazda Internacional, representantes de Sumitomo y directivos del Grupo Garden.

El proyecto demandó una inversión de más de 10 millones de dólares. El edificio cuenta con siete pisos, un rooftop y más de 13.000 metros cuadrados de construcción.

La celebración también fue el escenario del lanzamiento de la All-New Mazda CX-5, que conserva las características que lo han convertido en el vehículo más vendido de la marca y ha recibido el premio del más seguro del mundo. El compromiso de Mazda con la seguridad se refleja en su amplia gama de sistemas de seguridad y asistencia al conductor, incluidos de serie, que le permiten concentrarse en la conducción.

La All-New Mazda CX-5 presenta una interpretación audaz y moderna del lenguaje de diseño Kodo y está disponible en siete colores exteriores. Equipa un motor naftero SkyActiv-G de 2,5 litros, que desarrolla 187 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

La All-New Mazda CX-5 está disponible desde 32.990 dólares al contado o en cuotas desde 355 dólares, mediante planes de financiación propia del Grupo Garden, con transferencia y seguro por un año incluidos.

Las unidades ya se encuentran disponibles en el nuevo showroom de Mazda.

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