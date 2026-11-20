Bancop acompañó la edición 2026 del Agro Show Copronar en Naranjal con un stand, donde el personal de la entidad brindó asistencia a los visitantes en cuanto a productos y servicios disponibles y acordes a sus necesidades. Además, el banco ofreció una charla técnica bajo el nombre “Contexto Económico Actual”, la cual estuvo dirigida a clientes y representantes de las principales cooperativas de la zona.

De esta manera, el banco sumó su apoyo al sector productivo, para aumentar la producción y mejorar los estándares con el objetivo de ofrecer a Paraguay y al mundo alimentos de alta calidad e inocuidad.

Por su parte, Dimas Ayala, gerente general de Bancop señaló que “el sector productivo es el pulmón de nuestra economía. Por ello, el compromiso y la misión de Bancop es apoyar al sector agropecuario, brindando productos de financiamiento que impulsen su crecimiento y sostenibilidad en el Paraguay”.

Asimismo, el directivo de la entidad bancaria destacó que los diversos servicios financieros ofrecidos a los productores, cuentan con tasas muy competitivas para inversiones a largo plazo.