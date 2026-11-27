La expectativa fue tal que algunos compradores llegaron incluso la noche anterior y, desde las 5:00 de la mañana, ya había personas aguardando para acceder a las promociones.

La apertura estuvo acompañada de un show musical en vivo, activaciones y propuestas recreativas que marcaron el inicio de una jornada pensada para disfrutar mucho más que una experiencia de compra.

“Estamos súper emocionados. Preparamos muchísimos descuentos, dinámicas, activaciones y muchísimas cosas buenas para los clientes. Les esperamos a todos”, expresó Ángel Macchi, gerente de Marketing de Nissei.

La propuesta contempla ofertas de hasta 70% off en artículos seleccionados de diferentes categorías, como celulares, notebooks, televisores, cámaras, drones, gaming, smartwatches, equipos de audio, climatización y electrodomésticos, entre otras opciones.

Tecnología para todos los gustos

La variedad es uno de los principales atractivos de esta edición. Además de los productos que tradicionalmente concentran el interés de los compradores, Nissei amplió su selección con novedades para distintos perfiles y necesidades.

“Este año preparamos una gama mucho más amplia porque estamos teniendo también impresoras 3D, aspiradoras robot, airfryers, pulseras inteligentes, notebooks de capacidades muy altas, notebooks de diseño y notebooks de entrada para oficina”, comentó Macchi.

Entre las oportunidades destacadas, mencionó las sillas gamer desde G. 900.000, además de descuentos especiales en parlantes, aspiradoras robot y otros artículos que pueden convertirse en una alternativa para adelantar las compras de fin de año.

Compras con entretenimiento y premios

El Black Friday Nissei también incorpora experiencias interactivas para hacer más atractiva la visita.

Entre las actividades previstas figuran Las cajas misteriosas, que permiten adquirir una caja a precio especial sin conocer previamente su contenido; La garra misteriosa, un desafío para atrapar premios, y los juegos de TEN, con propuestas como Jumping TEN, Nissei Match y PeloTEN.

A esto se suman shows en vivo, activaciones y sorteos. Los primeros 300 clientes que llegaron a la fila participan del sorteo de cinco premios, mientras que durante el evento se entregarán otros 50 premios sorpresa entre los visitantes.

Macchi destacó además que los primeros 50 integrantes de la fila recibieron un beneficio especial: un voucher para adquirir un televisor por G. 249.000.

“Preparamos un espacio agradable para que la jornada de compra de todos los que están viniendo realmente sea la más agradable posible”, señaló el gerente de Marketing, quien resaltó la infraestructura y la organización dispuestas para recibir al público.

Una oportunidad exclusiva en tienda

La actividad se desarrolla exclusivamente en el Centro de Experiencia Nissei de avenida España, con horario extendido desde las 08:30 hasta las 20:00. Por lo tanto, las promociones especiales de esta jornada no están disponibles para compras online.

No obstante, la empresa adelantó que durante el día comunicará otras promociones que estarán vigentes durante la semana, tanto en sus tiendas como en su plataforma digital.

Los clientes también podrán aprovechar reintegros con distintas entidades bancarias y opciones de financiación en cuotas sin intereses, beneficios que amplían las posibilidades de compra.

“Vengan, acérquense hasta Nissei avenida España para poder comprar aquello que tanto quieren con un beneficio súper exclusivo”, invitó Macchi.

La respuesta del público es también un motivo de satisfacción para la empresa. “Estamos muy contentos y felices de que la gente siga eligiendo a Nissei para sus compras”, concluyó.

Los detalles y las novedades del evento pueden consultarse en www.nissei.com/py y en las redes sociales oficiales de la marca, @nisseiparaguay.