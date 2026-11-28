La jornada contó con la visita de Papá Noel y sus duendes, además de propuestas de entretenimiento, sorpresas y momentos especiales, como el tradicional encendido del arbolito, que convocaron a grandes y chicos en torno a una celebración marcada por la alegría y la ilusión propias de estas fechas.

A través de esta iniciativa, Indega propició un espacio de encuentro con la comunidad, en el que las familias pudieron disfrutar de actividades recreativas y compartir una experiencia alusiva a las fiestas de fin de año.

La celebración formó parte de las acciones impulsadas por la firma para acercarse a su entorno y acompañar una de las épocas más significativas del calendario, apostando por momentos de integración y disfrute para sus participantes.