Visita a la plaza del barrio

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Llegamos a la plaza, observamos el cartel con el nombre de la plaza y la profe nos explica de manera sencilla por qué lleva ese nombre. Luego recorremos el lugar, miramos las plantas y en el recorrido realizamos ejercicios de respiración, corremos suavemente, saltamos, etc.

Al finalizar las actividades físicas elegimos un lugar limpio, seguro y con sombra para compartir una merienda saludable. Antes y después de comer nos higienizamos las manos. Luego recogemos los residuos y los colocamos en los basureros correspondientes para mantener limpia la plaza y permitir que otras personas puedan disfrutar de un ambiente agradable y saludable.

La visita concluirá con una breve conversación sobre lo aprendido acerca de la actividad física, la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y el respeto por los espacios públicos.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.