El abecedario en inglés

a. Deletrea las siguientes palabras en inglés

1. Apple: manzana ( ei-pi-pi- el-i)

2. Ball: pelota (bi-ei-el-el)

3. Cat: gato

4. Dog: perro

5. Elephant: elefante

6. Fish: pez

7. Goat: cabra

8. Hat: sombrero

9. Igloo: iglú

10. Jar: tarro

11. Kangaroo: canguro

12. Lion: león

13. Mouse: ratón

14. Nut: nuez

15. Octopus: pulpo

16. Pig: cerdo

17. Queen: reina

18. Rabbit: conejo

19. Sun: sol

20. Turtle: tortuga

21. Umbrella: sombrilla

22. Vest: chaqueta

23. Wolf: lobo

24. X-rays : rayos x

25. Yo yo: yo yó

26. Zebra: zebra

b. Mira los ejemplos

* What is your name? Ana

¿Cuál es tu nombre?

*How do you spell it? Ei-en-ei

¿Cómo lo deletreas?

*What is your last name? Díaz

¿Cúal es tu apellido?

*How do you spell it? Di-ai-ei-zi

¿Cómo lo deletreas?

*What is your nickname? Ani

¿Cuál es tu apodo?

* How do you spell it? Ei- en- ai

¿Cómo lo deletreas?

c. Ahora responde las preguntas

* What is your name?_____________________________________________________

¿ Cúal es tu nombre?

*How do you spell it? ____________________________________________________

¿Cómo lo deletreas?

*What is your last name?__________________________________________________

¿Cúal es tu apellido?

*How do you spell it? ____________________________________________________

¿Cómo lo deletreas?

*What is your nickname? _________________________________________________

¿Cuál es tu apodo?

* How do you spell it? ___________________________________________________

¿Cómo lo deletreas?