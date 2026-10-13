La importancia del juego en guaraní - Ñembosarái

Ñembosarái ningo ndaha’éi vy’arãnte mitãnguérape g̃uarã.

El juego no es solamente una diversión para los niños.

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Ha’e peteĩ mba’eguasuetéva tekombo’e oipytyvõgui chupekuéra okakuaa porã hag̃ua imichĩ guive.

Es una educación muy importante porque los ayuda a crecer adecuadamente desde pequeños.

Mitãnguéra oñembosaráiramo, oñeha’ã, opuka ha oikuaa mba’e pyahu ikatupyry rupive.

Cuando los niños juegan, se esfuerzan, ríen y descubren cosas nuevas a través de sus habilidades.

Umi mitã oñembosaráiva ambue ijoja ndive, oñomongeta ha omohenda hembiapo joaju ha py’aguapýpe.

Los niños que juegan con sus pares conversan y organizan sus actividades en unión y paz.

Péicha ojekuaa pe ñembosarái oipytyvõha avei apytu’ũme: mitãnguéra oñeha’ã omyatyrõ umi apañuãi oĩva ha omoheñói tekopy pyahu ikorasõ ha iñapytu’ũme.

Así se demuestra que el juego ayuda también a la mente: los niños se esfuerzan por resolver las dificultades que se presentan y crean conductas nuevas en su corazón y en su mente

Pe tekove oñepyrũramo guive, ñembosarái ha’e pe tembipuru iporãvéva mitã oñembokatupyry hag̃ua opavave mba’épe.

En los inicios de la vida, el juego es la mejor herramienta para que el niño se desarrolle hábilmente en todos los aspectos.

Ñe’ẽndy (Vocabulario)

1. Ñembosarái: juego, jugar.

2. Mitãnguéra: niños.

3. Okakuaa: crecer, desarrollarse.

4. Tekombo’e: educación.

5. Apytu’ũ: mente, cerebro.

6. Joaju: unión, vínculo.

7. Myatyrõ: resolver.

8. Apañuãi: dificultad, problema.

9. Tekopy: conducta.

10. Tekove: vida.

I. Embohovái ko’ã porandu (Responde estas preguntas)

1. Mba’érepa pe ñembosarái peteĩ mba’eguasuetéva mitãnguérape g̃uarã.

2. Mba’éichapa mitã oñeha’ã omyatyrõ umi apañuãi oĩva oñembosarái jave.

II. Embojoaju iñe’ẽasa ndive (Parea con su traducción)

1. Opuka ( ) En su mente.

2. Iñapytu’ũme ( ) Se ríe.

3. Ovy’a ( ) La mejor herramienta.

4. Tembipuru iporãvéva ( ) Está feliz.

III. Ko ñe’ẽjoajúpe: “Mitãnguéra oñembosarái korapýpe”, pe ñe’ẽky mboyvegua (prefijo de número y persona) “o-” oñembojoaju ñe’ẽtévare “ñembosarái”. Mba’e avaitépepa oñe’ẽ hína.

1. Avaite peteĩha (Ñande)

2. Avaite mokõiha (Peẽ)

3. Avaite mbohapyha (Ha’ekuéra)

IV. Pe ñe’ẽ “Apytu’ũ” ha’e peteĩ tero (sustantivo)

Mba’eichagua terópa «Apytu’ũ».

1. Tero jurugua (Sustantivo oral)

2. Tero tĩgua (Sustantivo nasal)

3. Terotee (Sustantivo propio)