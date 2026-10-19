Lectura comprensiva en guaraní: El lamento del bosque

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Ka’aty ñembyasy

Kalo niko peteĩ mitãrusu oikóva ijarýi ha itaita ndive Ka’aguasu mbytépe. Ha’e oipytyvõ chupekuéra kokuépe ha avei oho mbo’ehaópe oñemoarandu hag̃ua. Ha’e oguereko peteĩ ñembyasy guasu ipy’ápe: ohecha mba’éichapa oñeikytĩmbahína umi yvyramáta porã oĩva upérupi.

—Taita —he’i Kalo peteĩ ka’aru—, mba’ére piko yvyporakuéra oitypahína ka’aguy. Oky jave, pe yvy osyrypaitéma ha umi guyrakuéra ndoguerekovéima hupa oñeno hag̃ua.

Pe karai oguapýva apyka puku ári oma’ẽ mombyry ha he’i:

—Yvyporakuéra ndohechaihína pe ikatúva ojehu ñandéve. Ka’aguy niko ñande pytu, ñane pohã ha guyra róga. Ko’ág̃a katu, viru rapykuéri, oitypahína hikuái umi yvyra guatambu, kurupa’y ha tajy. Rehechatahína ndokyvéi ramo ha pe kuarahy ñandejope hatãve jave, opavave ñañandúta pe jehasa asy.

Kalo opyta oñembyasy ha upépe he’i ijupe: “Che amba’apóta ko’ág̃a guive añangareko hag̃ua ko yvýre. Ambo’éta che irũnguérape mbo’ehaópe ikatu hag̃uáicha ñañotỹjey yvyra ñande reko porãve hag̃ua.

Ñe’ẽndy / Vocabulario

1. Añangareko: Cuido / Protejo.

2. Apyka puku: Banco largo / Sillón de madera tradicional.

3. Hupa oñeno hag̃ua: Cama para acostarse (en el caso de las aves).

4. Jehasa asy: Pasar sufrimientos / Padecimientos.

5. Ka’aty: Yerbal / Bosque (en el contexto literario hace referencia a la selva o zona boscosa).

6. Kokuépe: En la chacra / En el campo de cultivo.

7. Mitãrusu: Joven / Muchacho.

8. Mbyasy guasu: Gran tristeza / Lamento profundo.

9. Mbytépe: En medio de / Entre.

10. Ñandejope: Nos quema / Nos azota (aplicado al calor del sol).

11. Ñañotỹjey: Volver a plantar / Reforestar.

12. Ñande reko porãve hag̃̃ua: Tener una vida mejor.

13. Oky jave: Cuando llueve / En momentos de lluvia.

14. Osyrypaitéma: Se erosiona por completo / Corre o fluye todo (referido a la tierra arrastrada por el agua).

15. Pytu: Respiro / Aliento de vida.

16. Viru rapykuéri: Detrás del dinero / En busca del beneficio económico.

<i>EIKUAAVE</i>

I. Embohovái.

1. Mavandipiko oiko Kalo.

2. Mba’e yvyramatarepiko oñeñe’ẽ pe moñe’ẽrãme.

3. Mba’érepa pe taita he’i yvyporakuéra oikoha “viru rapykuéri”. Mba’épa ojehuhína upévare.

4. Mba’éichapa rehecha Kalo rembiaporãre oñe’ẽ rire ijupe? Ikatútapa ojejapo avei ne mbo’ehaópe upe mba’e.

II. Ehai (T) muanduhe tĩguarõ térã (J) muanduhe juruguárõ

1. Mitãrusu (____) 3. Pohã (____)

2. Kokue (____) 4. Kuarahy (____)

III. Ehai mba’e ñe’ẽpa ojoaju hapichándi he’isejojáva ndive.

-Añangareko (___) Karia’y / Mitã kuimba’e.

-Mitãrusu (___) Mba’apo kokuépe/Ñemitỹ.

-Tava’i (___) Ñandereko/Tenda jaikohápe.

-Chokokue rembiapo (___) Jereko porã.

-Tekoha (___) Tava michĩva.