Modelo de la estructura del Sol y sus capas

Lea más: El Sol

Objetivo

- Identifica las capas de la estructura del Sol.

Indicadores

- Construye un modelo de la estructura del Sol.

- Describe las características de la estructura del Sol.

- Reconoce que el Sol es la estrella que permite la vida en la Tierra.

Materiales

- Hojas o cartulinas de colores (blanco, rojo, amarillo, naranja, violeta y granate)

- Tijera

- Cinta adhesiva

- Broche mariposa para sujetar papeles

Procedimiento

- Lee sobre la estructura del Sol que se publicó la semana anterior.

- Traza y recorta las figuras que representan las capas del Sol, también se puede cortar en mayor escala, recortar sobre papeles o cartulinas de los colores indicados: corona en blanco, cromósfera en rojo, fotósfera en amarillo, zona de convección en naranja, zona radiactiva en violeta y el núcleo en granate.

- Perfora cada capa en el centro y coloca una sobre otra, poniendo abajo la corona y siguiendo el orden adecuado (el tamaño de cada pieza indica el orden). Luego pasa el broche mariposa por la abertura de cada capa para sujetar todas.

- Describe el modelo de la estructura del Sol y su importanciapara la vida en la Tierra.

- Examina lo estudiado y completa el crucigrama.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.