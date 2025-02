El departamento Central cuenta con una superficie de 2.465 km2 y una población de 1.363.399 habitantes. Se halla en el centro-oeste de la Región Oriental y tiene un total de 19 distritos.





DIVISIÓN POLÍTICA



Población Habitantes



Areguá 44.427

Capiatá 154.469

Fernando de la Mora 114.332

Guarambaré 16.115

Itá 50.318

Itauguá 63.649

J. A. Saldívar 37.318

Lambaré 119.984

Luque 71.744

Limpio 186.988

Mariano Roque Alonso 64.807

Nueva Italia 8.616

Ñemby 71.260

San Antonio 37.504

San Lorenzo 202.745

Villa Elisa 52.210

Villeta 22.564

Ypacaraí 18.738

Ypané 25.611



EDUCACIÓN

El departamento Central es, indudablemente, el asiento de la mayor cantidad de escuelas, colegios y universidades, debido a que se encuentra cerca de la ciudad capital.



La Universidad Nacional de Asunción alberga a miles de estudiantes provenientes de distintos puntos del país. En este departamento se encuentra también el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), que se encarga de la preparación profesional de cientos de jóvenes. En la zona de Villeta funciona el Colegio Técnico Departamental, donde los jóvenes tienen la posibilidad de adquirir una profesión.



En Central se encuentra una gran cantidad de instituciones educativas del sector privado de los diferentes niveles. Tal es el caso de la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), UniNorte y otras.





SALUD

El acelerado crecimiento de las poblaciones de las diferentes ciudades que componen el departamento Central ha obligado a las autoridades sanitarias a dotar de mayor infraestructura a los diferentes centros asistenciales de la región.

Hoy día, varios centros de salud ya fueron transformados en hospitales regionales, como el caso de Ñemby, Areguá, Limpio, Fernando de la Mora, que diariamente reciben gente de las diferentes comunidades de Central.

En la zona de San Lorenzo igualmente, fue habilitado un hospital materno infantil, dependiente de Clínicas. Asimismo, varias ciudades cuentan con clínicas dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS), y otras tantas del sector privado.





ARTISTAS Y POETAS ILUSTRES

Teodoro S. Mongelós, nacido en Ypacaraí.

Félix Fernández, oriundo de Itauguá.

Emiliano R. Fernández, de Guarambaré.

Saturio Ríos nació en San Lorenzo.

Julio Correa, creador del teatro guaraní moderno, vio la luz en la ciudad de la música, Luque.





AUTORIDAD

Gobernador: Dr. Federico Franco Gómez (PLRA).





INFRAESTRUCTURA

La red vial se compone de 880 km de carreteras, tanto secundarias como rutas pavimentadas. Esta infraestructura se encuentra bastante desarrollada, considerando que la mayoría de las arterias del interior que comunican con la capital del país pasan por su territorio.



Esta red se compone de las principales rutas del país, como la II, Mariscal Estigarribia, que conecta la Región Oriental con el Brasil; la ruta I “Mariscal López”, que comunica la zona sur del territorio nacional con la Argentina; y la Transchaco (que es parte del corredor bioceánico) une los principales polos industriales de la Región Occidental (Chaco) con las ciudades más importantes de Bolivia y Chile.



Asimismo, en este departamento se encuentra el mayor aeropuerto internacional del país, Silvio Pettirossi. Igualmente cuenta con 55 km (15% de la capacidad instalada en el país) del recorrido de la vía férrea y con un puente sobre el río Paraguay, que comunica la Región Oriental con el Chaco paraguayo.



En cuanto a puertos, es importante señalar que la totalidad del límite occidental del departamento bordea el río Paraguay, cuya navegabilidad se mantiene todo el año, lo que facilita un acceso directo a los principales puertos del Mercosur (Buenos Aires, Santos y Porto Alegre). Debido a esto, uno de los puertos más importantes del país, Villeta, se encuentra en este departamento. Este ofrece aduanas para trámites de importación y exportación; opera además como punto receptivo de materia prima de la industria estatal de cemento y de terminal de embarque de la exportación del algodón, uno de los principales rubros agrícolas de nuestro país. Asimismo, se encuentran otros puertos, pero de menor escala en las ciudades de Villa Elisa y San Antonio.



SUS MUNICIPIOS

Ubicados en área metropolitana, sus habitantes mantienen vivas tradiciones festivas de raíces coloniales e indígenas, y una importante producción artesanal con materia de todo tipo. En algunos lugares aún se mantienen casas coloniales.



Areguá: Capital del departamento Central. Esta localidad es conocida por su rica producción de frutilla, y se encuentra a 29 kilómetros de Asunción. La misma se extiende perpendicularmente hasta la orilla oeste del lago Ypacaraí, y es una de las principales ciudades fundadas en el país por el español Domingo Martínez de Irala, en el año 1539.

Posee un patrimonio histórico cultural, cuyas particularidades se destacan en la loma, el trazado de sus calles, las ondulaciones y la vegetación de su entorno. Estos le asignan un valor excepcional dentro de la región. El grupo político dominante, y familias destacadas de fines del siglo pasado se establecieron en las zonas bajas, cerca del lago, y construyeron numerosas casas quinta.



Esta localidad, por ser la mayor productora de frutilla, es considerada igualmente como la capital de la misma, pero además se caracteriza por su producción artesanal de la cerámica y de dulces. Podemos mencionar el ka’i ladrillo, elaborado del maní tostado y de la miel de caña de azúcar, dulce de leche, el kosereva y los de andai, naranja y cidra.



Cuenta además con importantes atractivos turísticos como las playas del lago Ypacaraí y los cerros Kõi y Chororĩ, de extraña configuración rocosa, consistente en areniscas columnares hexagonales de enfriamiento rápido, única formación en América. Fue declarado patrimonio natural de la nación.





Capiatá o Nuestra Señora de la Candelaria de Capiatá: Fue primero parroquia, fundada en 1640, según Azara. Hacia los años 1749-1753 estaba formada de chacras y estancias. En 1761 se construyó la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que data del periodo francisco, con altares y púlpitos tallados en madera policromada, templo que hoy constituye un patrimonio cultural. Se encuentran aquí trabajos de tallados en madera, técnica introducida durante la colonia. La santería (talla de imágenes religiosas) es una práctica heredada de los talleres jesuíticos y franciscanos. En la capilla San Baltasar se encuentra aún una imagen del santo, con más de 200 años.





Fernando de la Mora: Un grupo de vecinos de Zabala Cué decidió crear un municipio independiente de San Lorenzo, durante el gobierno del Dr. Félix Paiva, solicitud que fue aceptada en 1939. Así se creó la ciudad joven y feliz, que hoy día es una de las localidades más importantes del país. En el barrio Laurelty, conocido como Camba Cuá, viven descendientes de los esclavos negros que acompañaron a Artigas en su destierro. Cada 6 de enero se celebra la fiesta de San Baltasar; durante esta fiesta se puede apreciar a los mejores exponentes del arte negro. Además cuenta con una importante cantidad de industrias y comercios.





Guarambaré: Pueblo de indios fundado en 1538. Hasta hoy conserva el nombre de uno de sus líderes principales, Pedro Guarambaré, quien se plegó a una sublevación indígena.



Junto con Ypané fue una reducción franciscana hacia 1580. Fue fundada por segunda vez el 6 de mayo de 1862. Cuando los franciscanos retornaron al Paraguay en 1882, volvieron a hacerse cargo de algunas de sus ex reducciones, y se establecieron nuevamente en Guarambaré, en 1938, a petición del Provincial de la Orden.

Esta ciudad se destaca por la confección de tejidos de algodón, como las populares hamacas, bolsos, colchas. También algunos pobladores se dedican a la elaboración del ñandutí.





Itá: Es el pueblo más antiguo de indios carios o guaraníes, vencidos por Juan de Ayolas, en 1536. En 1585 se establece en el lugar una reducción franciscana. En 1884 se convierte en distrito, y en 1960 en municipio. El templo de San Blas fue construido en 1698; el travesaño de la nave central tiene inscripciones en latín.



Itauguá: Data como parroquia desde 1728. Durante el gobierno de Don Carlos Antonio López se construyeron las primeras viviendas de carácter colectivo de la época independiente. En esta localidad se encontraba la casa del Mariscal López y la vivienda del general Caballero que hoy día es sede del museo. La iglesia, cuya construcción comenzó en 1886, se inauguró en 1908, y fue refaccionada en 1962.



En la plazoleta, frente al templo, se erige la estatua del Soldado desconocido, con placas de bronce que evocan a los 220 itaugüeños inmolados en la Guerra del Chaco. Esta localidad es conocida como la ciudad del ñandutí, por la excelente producción del mismo, actualmente reconocido a nivel mundial. En Itauguá pueden encontrarse guampas talladas (astas de ganado) de uso cotidiano para el agua y el tereré, el trabajo de tallado en relieve sobre madera, y las populares hamacas paraguayas confeccionadas con hilo grueso de algodón o poyvi.





J. Augusto Saldívar: Es una de las ciudades más jóvenes del departamento, pues antiguamente era la compañía Posta Leiva, dependiente de la municipalidad de Capiatá. La misma fue fundada en noviembre de 1985. Es conocida por su producción frutihortícola.





Otras ciudades de Central son:

Lambaré: La misma dependía de Asunción, y ya en 1970 fue elevada a la categoría de distrito.





Limpio: El antiguo poblado de San José de los Campos Limpios de Tapuá tiene sus orígenes en su constitución como parroquia, en 1785. Para ese año se previó la formación de un tenientazgo de la catedral de Asunción, iniciándose la construcción de una capilla en honor de San José, la que concluye en 1793; y en 1845, se habilita el templo como parroquia. Los pobladores de esta zona aprovechan al máximo la planta de karanda’y, de cuya hoja fabrican pantallas, bolsos y sombreros pirí.





ACTIVIDADES DE SUS HABITANTES

INDUSTRIA

En el departamento Central están localizadas el 62% de las empresas industriales del país, y esta lógicamente absorbe una importante cantidad de mano de obra. En la zona, se encuentran asentadas grandes áreas industriales equipadas con depósitos y zonas francas.



La ciudad portuaria de Villeta alberga los mayores parques industriales del Paraguay, entre ellos el de Avay (iniciativa privada).



Asimismo, en diversas ciudades de Central se encuentran instaladas empresas transnacionales como la Coca Cola, Shell, Parmalat, Praxair, Air Liquid, Exxon, Unilever, Watts, y otras.



La fabricación de muebles de madera es uno de los pilares industriales de Central, que cuenta con los mejores productos del sector, favorecidos por las exclusivas e incomparables propiedades de maderas nativas nacionales, como el lapacho, el incienso colorado, cedro, yvyra pytã, yvyraro y el timbo, que proveen el toque de distinción a los productos.



También se destacan la producción manufacturera, la química y farmacéutica, cerámica, cal y cemento, las confecciones de prendas de vestir, la imprenta y editoriales, la fabricación de maquinarias y artículos eléctricos, las de productos plásticos, la industria metalmecánica, y la de procesamiento de hierbas naturales.



La producción de alimentos, procesamiento de frutas y verduras, que junto con las bebidas ocupan gran porcentaje de las industrias. Una de las razones principales de la alta concentración de las industrias en su nexo con Asunción, y con los dos principales socios comerciales del Paraguay en el Mercosur, Argentina y Brasil.



TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA

Las características topográficas del departamento Central varían entre las curvas del nivel 58 y 250 metros sobre el nivel del mar. Debido a esto, Central se divide en tres zonas:

a) Zonas muy bajas, que comprenden gran parte del sector sur, con cotas con curvas de nivel entre 58 (elevación más baja) al borde del río Paraguay, y 93 metros, que constituyen el 70% de las tierras del departamento.





b) Zonas de elevación media, localizadas entre el centro y norte, con cotas que varían entre 100 y 150 metros. Por estos lugares se encuentran algunos cerros que llegan a los 200 metros de altura.





c) Zonas altas, corresponden a los terrenos con cotas entre 151 y 246 metros. Por estas zonas, las pendientes son más abruptas, con ondulaciones constantes. Las más características están alineadas en dirección noroeste-sudeste.





Con relación a la geología del departamento Central, se caracteriza porque sus límites naturales al norte, este y sur están controlados por fracturas regionales. La conocida falla de Ypacaraí, con cerca de 110 km de extensión, forma el valle de Ypacaraí. Sin lugar a dudas, los sedimentos que conforman poco más del 90% del departamento, por el tipo de materiales y la edad, son rellenos de terrenos bajos, especialmente arenosos, rojizos y arcillosos.





RECURSOS NATURALES Y USO DE LAS TIERRAS

El departamento Central no cuenta prácticamente con áreas boscosas para la explotación forestal, y tampoco cuenta con riquezas minerales del tipo metálico.



Su principal recurso natural está constituido por la tierra apta para las actividades agropecuarias, de las que se compone el 51% de su territorio.



Los componentes más importantes de su sistema hidrográfico son los ríos Paraguay y Salado, los lagos Ypacaraí e Ypoá, la laguna Cabral, y los arroyos Paray y Caañave.



Según el Censo Agropecuario del año 1991, solo el 4,1% corresponde a plantaciones forestales cultivadas y montes naturales. El 24,1% está destinado al uso agrícola, y el 46,9% a campos de pastoreo para la ganadería.



Los cultivos temporales utilizan el 13,8% de las tierras explotadas, y el 7,0% de la superficie departamental. La ganadería ocupa el 26,2% del territorio departamental.





CLIMA

El clima característico de nuestro país va desde el tropical al subtropical, gobernado por masa de aire tropical y polar, dependiendo de la época del año. Mientras que en Central (conforma a la clasificación climática de Koeppen, basada en la cobertura vegetal de la región y el régimen térmico de la misma), la mitad norte y oeste pertenece al tipo climático seco, y el extremo sureste, al mesotérmico.



El índice de humedad (de Thornthwaite, en función de la cantidad de precipitación y evaporación en cada mes del año) en el extremo oeste es subhúmedo, y en el extremo este, húmedo.





AGRICULTURA

La principal actividad se centra en la producción frutihortícola. Por sus ricas tierras para este rubro, Central es el primer productor de tomate, con el 35,1%, y de frutilla, con el 65,6% de la producción nacional.



También cabe destacar la gran producción de locote, piña, pomelo, mandarina, limón, batata, caña de azúcar, etc. Otro de los rubros dignos de mencionar representa la Stevia rebaudiana paraguaya, actualmente denominada oro blanco y considerada mundialmente por su calidad, importantes propiedades y mayor productividad que cualquier otra stevia producida en el planeta.



Central no cuenta con los cultivos tradicionales de nuestro país, tales como la soja y el trigo, y cuenta solamente con el 0,7% de la producción del algodón. La producción de caña de azúcar también ocupa un lugar importante en el departamento, por la existencia de fábricas azucareras: 8,7%. Central no participa de la producción de la madera.





GANADERÍA

El departamento Central se caracteriza igualmente por la producción de leche, para satisfacer el mercado asunceno y sus ciudades metropolitanas, y de las distintas industrias lácteas que se encuentran en la zona. Además, ocupa el primer lugar en la producción de gallináceas y, consecuentemente, la de huevos.





TURISMO

Sin lugar a dudas, la actividad turística constituye uno de los mayores potenciales desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos hídricos regionales, por un lado, al estar ubicados en el mismo dos lagos con peculiaridades específicas: el lago Ypacaraí y el Ypoá. Asimismo, los cerros Kõi y Chororĩ que cuentan con formaciones geológicas constituidas por areniscas columnares o elevaciones horizontales, representan focos turísticos para la zona.





FUERZA LABORAL

La tasa de actividad del departamento Central es de 60,7, según la encuesta integrada de hogares de 2001, año en que la población económicamente activa se elevaba a 707.555 personas de uno y otro sexo. Esta cifra mencionada representa al mismo tiempo, el 27,08% de la PEA total del país.



La referida encuesta también menciona que la tasa de actividad de hombres es de 75,0%, y la de mujeres un 48%. El desempleo abierto es de 11,7%; el oculto, 3,4%, y la tasa de desempleo total es de 14,7%.





Texto: Higinio Ruiz Díaz, corresponsal de ABC Color en el departamento Central.