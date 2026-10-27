Comprensión lectora de un texto en guaraní

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Jagua’i imbaretevéva
Toma ha’e peteĩ mitã oikóva Itauguápe. Ha’e oguereko peteĩ jagua’i michĩva, hũ ha mimbi asy, hérava Kamba. Toma ohayhueterei Kambápe ha ára ha ára ome’ẽ chupe tembi’u ha y ipotĩva. Kamba oñani ha opopo Toma ndive korapýpe ovy’aitereígui.
Peteĩ ka’aru, mbarakaja imbaretevéva oguãhe hapykuerikuéra. Kamba, okyhyje rangue, oñarõ hatã ha ohechauka imbareteha. Pe mbarakaja okyhyje ha oho upégui. Toma oañuã Kambápe ha upete guive oikuaa iñangirũ imbareteveha oimeraẽ mbarakajágui.
Ñe’ẽndy - Vocabulario
1. Mbarakaja: gato.
2. Korapy: patio.
3. Angirũ: amigo.
4. Oñani: corre.
5. Opopo: salta.
6. Ka’aru: tarde.
7. Oñarõ: ladra.
8. Hũ: negro.
9. Okyhyje: tiene miedo.
10. Oañuã: abraza.
11. Imbareteveha: que es más fuerte.
12. Oimeraẽ: cualquier.
I. Embohovái.
1. Mba’éichapa héra Toma jagua’i.
a) Kamba
ã) Kame
ch) Jagua’i
2. Moõpa oiko Toma.
a) Paraguarípe
ã) Ypanépe
ch) Itauguápe
3. Mba’érepa Kamba oñani ha opopo korapýpe.
a) Ipochýgui (Porque está enojado)
ã) Ovy’aitereígui (Porque está muy feliz)
ch) Iñembyahýigui (Porque tiene hambre)
4. Mba’éichapa ojeguerekova’erã umi mymba (mascotas) ñande rógape?
a) Oñeme’ẽva’erã chupekuéra mborayhu, tembi’u ha y ipotĩva.
ã) Ojehejava’erã oiko ha’eño tapére.
ch) Oñembyepotiva’erã chupekuéra ipochy vove.
5. Mba’e katúpa (categoría) ha’e ko ñe’ẽ: “Toma ha Kamba”?
a) Tero (Sustantivo)
ã) Teroja (Adjetivo)
ch) Ñe’ẽtéva (Verbo)
6. Ko ñe’ẽ “oñani”, mba’éichagua ñe’ẽpa.
a) Tero (Sustantivo)
ã) Ñe’ẽtéva (Verbo)
ch) Ñe’ẽndy (Vocabulario)
II. Embohasa moñe’ẽrã castellano-pe.