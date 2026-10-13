La estadística nos ayuda a responder preguntas a partir de datos. Para estudiarlos, primero debemos decidir qué queremos averiguar y de quiénes obtendremos la información. Después registramos las respuestas y las organizamos para poder leerlas con facilidad.

¿Cómo recolectamos los datos?

Podemos obtener datos mediante encuestas, observaciones o mediciones. Una pregunta clara y las mismas opciones de respuesta para todos facilitan el recuento. En una encuesta, cada persona debe responder una sola vez si queremos contar personas.

¿Cómo los organizamos en una tabla?

Una tabla de frecuencias muestra cada respuesta posible y cuántas veces aparece. Ese número se llama frecuencia absoluta. La suma de todas las frecuencias debe coincidir con la cantidad total de respuestas recogidas.

Ejemplo resuelto

En una clase se preguntó a 20 estudiantes: ¿Cuál es el medio de transporte que utilizas habitualmente para llegar a la escuela? Se registraron estas respuestas:

Ómnibus, caminando, auto, ómnibus, bicicleta, auto, caminando, auto, ómnibus, caminando, auto, bicicleta, auto, ómnibus, caminando, auto, ómnibus, auto, caminando, bicicleta.

Cuenta las respuestas de cada categoría y completa la tabla:

Comprobación: 5 + 3 + 5 + 7 = 20. El medio de transporte más mencionado fue el auto; lo eligieron 7 estudiantes.

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Para practicar

Problema 1

En una encuesta se preguntó a 24 estudiantes qué fruta prefieren para la merienda. Sus respuestas fueron:

Banana, manzana, naranja, banana, pera, manzana, banana, naranja, manzana, banana, pera, manzana, naranja, banana, manzana, pera, banana, naranja, manzana, banana, pera, naranja, manzana, banana.

a) Organiza las respuestas en la tabla. b) ¿Cuántos estudiantes prefieren cada fruta? c) ¿Cuál fue la fruta más elegida? d) Comprueba que el total sea 24.

Problema 2

Una biblioteca anotó los préstamos de libros durante cinco días: lunes 6, martes 9, miércoles 5, jueves 9 y viernes 7. Construye una tabla de frecuencias con los días y las cantidades. ¿Cuántos préstamos hubo en total? ¿Qué días tuvieron más préstamos?

Problema 3

La cantidad de hermanos de 15 estudiantes es: 0, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 3. Construye una tabla con las categorías 0, 1, 2, 3 y 4 hermanos. Calcula la frecuencia absoluta de cada categoría y comprueba el total.

Problema 4

Recolecta tus propios datos: pregunta a 15 personas de tu curso cuál de estas actividades prefieren para el recreo: conversar, practicar un deporte, leer o escuchar música. Registrá una sola respuesta por persona. Construye una tabla de frecuencias, comprueba el total y escribe una conclusión basada en tus datos.