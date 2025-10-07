Estadística: concepto, objetivo, clasificación, usos

Clasificación

Estadística descriptiva

Estudia los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se ocupa fundamentalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello utiliza indicadores, gráficos y tablas.

Estadística inferencial

Se trata de un paso más allá de la mera descripción. Esta utiliza diferentes métodos para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente.

