¡Atención gamers!: estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

Reel Fishing: Days of Summer (lunes 28)

Desarrolladores: Natsume

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva entrega de la venerada serie de juegos de simulación de pesca Reel Fishing incluye 14 locaciones y una variedad de cañas, carnada y otros implementos para pescar unas 40 especies distintas de peces.

Fruitbus (lunes 28)

Desarrolladores: Krillbite Studio

Plataforma: PC

Un juego de cocina en que el jugador administra un camión de comida y debe recorrer los bosques en busca de ingredientes para preparar platos para sus clientes, además de personalizar a su gusto el camión.

Life is Strange: Double Exposure (martes 29)

Desarrolladores: Deck Nine

Distribuidores: Square Enix

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la aclamada serie de juegos de aventura narrativa Life is Strange sigue a Max Caulfield, protagonista del primer juego, años después de los acontecimientos en Arcadia Bay. Viviendo en un nuevo pueblo, Max descubre que de nuevo ha adquirido poderes sobrenaturales, esta vez la capacidad de viajar entre líneas de tiempo alternativas, y deberá usar ese poder para resolver un asesinato.

Clock Tower: Rewind (martes 29)

Desarrolladores: WayForward

Distribuidores: Limited Run Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización del clásico juego de terror de 1995 Clock Tower, considerado uno de los títulos pioneros del terror de supervivencia. Una joven mujer debe sobrevivir mientras explora una mansión maldita y es cazada por un asesino armado con tijeras gigantes.

Red Dead Redemption en PC (martes 29)

Desarrolladores: Rockstar Games

Plataforma: PC

Llega por primera vez a PC la primera entrega de Red Dead Redemption, uno de los juegos más exitosos de las últimas dos décadas, llevando a una nueva plataforma la historia del exforajido John Marston y su sangrienta búsqueda de los miembros de su antigua pandilla.

Dragon Age: The Veilguard (jueves 31)

Desarrolladores: BioWare

Distribuidores: Electronic Arts

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La muy esperada nueva entrega de la saga de juegos de rol Dragon Age llega diez años después del título anterior, Inquisition, Diez años después de los eventos de aquel juego, el mundo fantástico de Thedas vuelve a hallarse bajo una amenaza existencial de fuerzas sobrenaturales. A diferencia de los juegos anteriores, el combate en Veilguard tiene más énfasis en la acción en tiempo real que en la estrategia táctica. El juego cuenta con una banda sonora co-compuesta por el compositor ganador del Óscar Hans Zimmer.

Horizon: Zero Dawn Remastered (jueves 31)

Desarolladores: Guerrilla Games

Distribuidores: Sony

Plataformas: PC, PlayStation 5

Una versión remasterizada del aclamado juego post apocalíptico de acción en mundo abierto Horizon: Zero Dawn, lanzado originalmente en 2017, que sigue a una joven mujer que debe salvar a su civilización de una amenaza antigua en un mundo que los humanos comparten con animales robóticos.

Shadows of the Damned: Hella Remastered (jueves 31)

Desarrolladores: Grasshopper Manufacture

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Remasterización del juego de acción y terror sobrenatural Shadows of the Damned, una colaboración entre Suda51 – creador de Killer 7 y No More Heroes – y Shinji Mikami, creador de Resident Evil, originalmente lanzada en 2012. La historia sigue a un cazador de demonios que desciende al Infierno para rescatar a su novia, quien fue secuestrada por una entidad maligna.

Raiden NOVA (jueves 31)

Desarrolladores: Moss

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un reinicio de la popular serie de juegos de arcade de disparos Raiden, que introduce nuevos controles y una presentación visual de nueva generación a la clásica acción de la serie.

Farmagia (viernes 1)

Desarrolladores: Marvelous

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un juego de rol de fantasía en que el jugador pelea comandando a monstruos que debe criar y entrenar, en una batalla por defender a su reino. El juego cuenta con personajes diseñados por el artista de manga Hiro Mashima, creador del mundialmente exitoso Fairy Tail.