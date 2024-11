¡Atención gamers!: estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

The Rise of the Golden Idol (martes 12)

Desarrolladores: Color Gray Games

Distribuidores: Playstack

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plataformas: PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS

La secuela del aplaudido juego narrativo de aventuras de 2022 The Case of the Golden Idol es, al igual que su predecesor, un título de investigación que trascurre en el siglo XVIII y gira en torno a un legendario tesoro, inspirado en clásicos del género “point and click” de los años ‘90.

Farming Simulator 25 (martes 12)

Desarrolladores: Simulation

Distribuidores: Giants Software

Plataformas: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega en la muy popular saga de simuladores de agricultura y ganadería Farming Simulator introduce nuevos sistemas de clima más realistas, nuevas especies para crianza y productos para cosecha, e incluirá entornos basados en Asia además de los americanos y europeos que normalmente incluyen los juegos de la serie al momento de sus lanzamientos.

Tetris Forever (martes 12)

Desarrolladores: Digital Eclipse

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una compilación de distintas versiones clásicas de Tetris que además incluye un “museo” digital con información sobre la historia del juego a lo largo de las decadas y entrevistas con figuras clave de esa historia como el creador original del juego, Alexey Pajitnov.

Neo Harbor Rescue Squad (martes 12)

Desarrolladores: BancyCo

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Un juego de simulación en el que, por medio de minijuegos, el usuario toma el rol de un paramédico que debe lidiar con emergencias en una colorida ciudad.

Lego Horizon Adventures (jueves 14)

Desarrolladores: Guerrilla Games y Studio Gobo

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una adaptación al formato Lego del juego de acción y aventuras Horizon: Zero Dawn, que hace una humorística reinterpretación apta para todo público de la odisea de la joven Aloy en un mundo post apocalíptico habitado por humanos y animales robóticos.

Dragon Quest III HD-2D Remake (jueves 14)

Desarrolladores: Artdink

Distribuidores: Square Enix

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una recreación con estética pixel art y efectos modernos del clásico juego de rol Dragon Quest III, uno de los más aclamados de esa venerada saga, lanzado originalmente en 1988.

Petit Island (jueves 14)

Desarrolladores: Xelo Games

Distribuidores: Soedesco

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de exploración y fotografía que permite al jugador, en la piel de un zorro, recorrer una hermosa isla para capturar postales de la naturaleza y descubrir una historia relacionada al pasado de la familia del protagonista.

Little Big Adventure: Twinsen’s Quest (jueves 14)

Desarrolladores: [2.21]

Distribuidores: Microids

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una “remake” del juego narrativo de aventuras de 1994 Little Big Adventure, con gráficos modernos, una banda sonora nueva y otras mejoras, que cuenta la historia de un joven héroe que debe salvar su planeta de un ejército de clones invasores.

Mindcop (jueves 14)

Desarrollador: Andre Gareis

Distribuidores: Dear Villagers

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un caricaturesco título de investigación en que el jugador asume el rol de un detective capaz de leer y explorar las mentes de los sospechosos para descubrir la verdad sobre sus presuntos crímenes.

VED (jueves 14)

Desarrolladores: Karaclan

Distribuidores: Fulqrum Publishing

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol con una impresionante presentación con arte dibujado a mano y un sistema único de combate por turnos que relata la historia de un joven espadachín que debe salvar su mundo de la devastación.

Rage of the Dragons NEO (jueves 14)

Desarrolladores: QUByte Interactive

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una versión para consolas modernas del aclamado juego de peleas de 2002 Rage of the Dragons, originalmente lanzado en la consola Neo Geo.

Irem Collection Vol. 2 (jueves 14)

Desarrolladores: ININ Games

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una nueva compilación de juegos clásicos de arcade de la histórica desarrolladora japonesa Irem. Esta nueva edición contiene los juegos Air Duel (1990), Gunforce (1992), Gunforce II (1994).