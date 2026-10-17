Exposiciones en Asunción: Abren las muestras “Jopara Artístico” y “Naturalezas posibles”

Obras de diversos artistas se podrán apreciar este fin de semana en dos muestras colectivas que se habilitan en Asunción. En Arte con Aroma Café (Colón c/ Humaitá), a las 19:00 será la inauguración de la muestra Jopara Artístico + Tattoo Flash.
En esta exposición se podrán encontrar los trabajos en distintas técnicas visuales, en el marco de una velada en la que el arte y el café de especialidad se encontrarán en un mismo espacio.
Los artistas que serán parte de esta exposición, que se podrá visitar con acceso libre y gratuito, son:
- Bel Piris
- Chebo González
- Evelyn Barrios
- Johana Gómez
- LatidoSur
- Lucio Miranda
- Margot Martí
- Matías Alcaraz
- Yaiza GH
- Juan Carlos Ferrari
- Shirley Sánchez (Tattoo Flash)
Paralelamente, en la Casa Ardissone (25 de mayo 871 e/ Tacuary y Estados Unidos) a las 19:00 se habilitará la muestra “Naturalezas posibles”, con curaduría de Adriana Almada.
En esta muestra se podrán encontrar “cuatro propuestas que, desde lenguajes y procedimientos diferentes, encuentran un elemento en común en la exploración de formas orgánicas”, según detalla el texto de la exposición.
En “Naturalezas posibles” se podrán encontrar las obras de:
- Arbissone (Roque Ardissone y Mauro Arbizza)
- Yuki Hayashi
- Oliviero Rainaldi
- Ingrid Seall
La propuesta de Arbissone consiste en esculturas en bronce y poliresina, mientras que Yuki Hayashi presenta dibujos y pinturas de diversas plantas.
Ingrid Seall presentará obras de cerámica que “hacen del pliegue su motivo principal”, según el texto de la curadora; mientras que Rainaldi explora la figura humana a través de la escultura, el dibujo y la pintura.