Exposiciones en Asunción: Abren las muestras “Jopara Artístico” y “Naturalezas posibles”

Obras de diversos artistas se podrán apreciar este fin de semana en dos muestras colectivas que se habilitan en Asunción. En Arte con Aroma Café (Colón c/ Humaitá), a las 19:00 será la inauguración de la muestra Jopara Artístico + Tattoo Flash.

En esta exposición se podrán encontrar los trabajos en distintas técnicas visuales, en el marco de una velada en la que el arte y el café de especialidad se encontrarán en un mismo espacio.

Los artistas que serán parte de esta exposición, que se podrá visitar con acceso libre y gratuito, son:

Bel Piris

Chebo González

Evelyn Barrios

Johana Gómez

LatidoSur

Lucio Miranda

Margot Martí

Matías Alcaraz

Yaiza GH

Juan Carlos Ferrari

Shirley Sánchez (Tattoo Flash)

Paralelamente, en la Casa Ardissone (25 de mayo 871 e/ Tacuary y Estados Unidos) a las 19:00 se habilitará la muestra “Naturalezas posibles”, con curaduría de Adriana Almada.

En esta muestra se podrán encontrar “cuatro propuestas que, desde lenguajes y procedimientos diferentes, encuentran un elemento en común en la exploración de formas orgánicas”, según detalla el texto de la exposición.

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En “Naturalezas posibles” se podrán encontrar las obras de:

Arbissone (Roque Ardissone y Mauro Arbizza)

Yuki Hayashi

Oliviero Rainaldi

Ingrid Seall

La propuesta de Arbissone consiste en esculturas en bronce y poliresina, mientras que Yuki Hayashi presenta dibujos y pinturas de diversas plantas.

Ingrid Seall presentará obras de cerámica que “hacen del pliegue su motivo principal”, según el texto de la curadora; mientras que Rainaldi explora la figura humana a través de la escultura, el dibujo y la pintura.