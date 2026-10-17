Artes Plásticas
17 de octubre de 2026 - 07:00

Exposiciones en Asunción: Abren las muestras “Jopara Artístico” y “Naturalezas posibles”

Obra de la exposición 'Naturalezas posibles' que muestra una planta dibujada con colores vibrantes en un entorno artístico.
Una obra de Yuki Hayashi, de la serie Atados, que será parte de la exposición "Naturalezas posibles" en la Casa Ardissone.Gentileza

Dos exposiciones colectivas de arte se habilitarán este sábado en Asunción. En la Casa Ardissone se presentará “Naturalezas posibles”, mientras que en Arte con Aroma Café se habilitará el Jopara Artístico + Tattoo Flash.

Por Maripili Alonso
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Obras de diversos artistas se podrán apreciar este fin de semana en dos muestras colectivas que se habilitan en Asunción. En Arte con Aroma Café (Colón c/ Humaitá), a las 19:00 será la inauguración de la muestra Jopara Artístico + Tattoo Flash.

En esta exposición se podrán encontrar los trabajos en distintas técnicas visuales, en el marco de una velada en la que el arte y el café de especialidad se encontrarán en un mismo espacio.

Los artistas que serán parte de esta exposición, que se podrá visitar con acceso libre y gratuito, son:

  • Bel Piris
  • Chebo González
  • Evelyn Barrios
  • Johana Gómez
  • LatidoSur
  • Lucio Miranda
  • Margot Martí
  • Matías Alcaraz
  • Yaiza GH
  • Juan Carlos Ferrari
  • Shirley Sánchez (Tattoo Flash)
Una mano sostiene un documento desgastado y manuscrito del Ministerio Público relativo a Aldo Alexis Duarte Moreira.
Obra "Orden de restricción" de la artista Bel Piris, que será parte de la muestra Jopara Artístico, en protesta al reciente caso de feminicidio de Deisy Giménez.

Paralelamente, en la Casa Ardissone (25 de mayo 871 e/ Tacuary y Estados Unidos) a las 19:00 se habilitará la muestra “Naturalezas posibles”, con curaduría de Adriana Almada.

En esta muestra se podrán encontrar “cuatro propuestas que, desde lenguajes y procedimientos diferentes, encuentran un elemento en común en la exploración de formas orgánicas”, según detalla el texto de la exposición.

En “Naturalezas posibles” se podrán encontrar las obras de:

  • Arbissone (Roque Ardissone y Mauro Arbizza)
  • Yuki Hayashi
  • Oliviero Rainaldi
  • Ingrid Seall
Escultura abstracta dorada en galería, con base negra que resalta su forma fluida y estilizada.
Una escultura desarrollada conjuntamente por los escultores Mauro Arbiza y Roque Ardissone, en el marco de la serie Arbissone.

La propuesta de Arbissone consiste en esculturas en bronce y poliresina, mientras que Yuki Hayashi presenta dibujos y pinturas de diversas plantas.

Ingrid Seall presentará obras de cerámica que “hacen del pliegue su motivo principal”, según el texto de la curadora; mientras que Rainaldi explora la figura humana a través de la escultura, el dibujo y la pintura.