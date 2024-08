Romper el círculo

Título original: It Ends with Us

Dirección: Justin Baldoni

Guion: Christy Hall (basado en una novela de Colleen Hoover)

Elenco: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton, Kevin McKidd, Isabela Ferrer, Alex Neustaedter

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 130 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:30; 14:00; 16:20; 19:10; 19:50; 21:30; 22:10 (subtitulada). Premier , 13:30; 16:20; 19:10; 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:30; 18:30; 21:00 (en español); 16:00; 20:00 (subtitulada).

*Cines Itaú del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 15:45; 18:15; 20:00; 21:15; 22:30 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 15:00; 21:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:50; 19:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20; 15:50; 18:20 (en español); 20:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13;30; 16:00; 18:30 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:20; 15:50; 18:20; 20:50 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:45; 19:15; 21:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:20; 15:50; 18:20; 20:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00; 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:30; 18:45; 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:30; 20:00; 21:30 (en español); 19:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:10; 21:10 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 16:00; 18:30; 20:00; 21:15 (en español); 22:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:20; 18:20; 20:50 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:10 (en español).