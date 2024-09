¿Qué se estrena en cines de Paraguay en octubre?

Como era obligatorio en el mes de Halloween, este mes de octubre trae a Paraguay interesantes propuestas de terror. Pero, además, se estrenarán dos esperadas secuelas de películas basadas en cómics, lo nuevo del estudio de animación DreamWorks y la gran ganadora del Festival de Cannes y una de las principales candidatas anticipadas a los premios Óscar, entre muchas otras novedades.

Estas son las películas anunciadas para estreno en cines de Paraguay en octubre:

Guasón 2: Folie à Deux (jueves 3)

La muy anticipada secuela de la taquillera y galardonada Guasón (2019), basada en el icónico villano de los cómics de Batman, con Joaquin Phoenix de vuelta en el rol del perturbado Arthur Fleck, recluido en el hospital psiquiátrico de Arkham luego de los eventos del filme anterior, donde conoce a Harley, otra paciente, que desarrolla una violenta obsesión con él. Lady Gaga (La casa Gucci) se suma al elenco como Harley y la dirección vuelve a ser de Todd Phillips, realizador de la película anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La maldición del bosque (jueves 3)

Una película finlandesa de terror sobre tres hermanos que regresan a la casa de su infancia en el bosque luego de la muerte de sus padres y descubren que secretos paranormales se ocultan entre los árboles. Dirigida por Joonas Pajunen y Max Seeck.

Robot salvaje (jueves 10)

La nueva película del estudio de animación DreamWorks, creadores de Shrek o Madagascar, sigue a un robot que queda varado en una isla y debe aprender a sobrevivir y aliarse a la fauna local, y acaba cuidando a una cría de ave abandonada. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno), Pedro Pascal (The Last of Us) y Catherine O’Hara (Beetlejuice Beetlejuice). La película es dirigida por Chris Sanders, realizador de Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón o Los Croods.

Carnada (jueves 10)

Un thriller de supervivencia en que un grupo de amigos queda varado en medio del mar, en una zona atestada de tiburones. Protagonizada por Hiftu Quasem y dirigida por Hayley Easton Street.

Sonríe 2 (jueves 17)

La secuela de la exitosa película de terror de 2022 Sonríe sigue a una estrella de música pop que experimenta perturbadoras visiones demoniacas mientras se preparar para salir de gira. Protagonizada por Naomi Scott (Anatomía de un escándalo) y dirigida por Parker Finn, realizador de la primera Sonríe.

Alas blancas (jueves 17)

Al mismo tiempo una precuela y secuela del drama de 2017 Extraordinario, esta película relata lo vivido por Sara, la abuela de Julian, durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Protagonizan Ariella Glaser, Gillian Anderson (Sex Education) y Helen Mirren (Rápidos y Furiosos X), bajo la dirección de Marc Forster (Un vecino gruñón).

El apocalípsis de San Juan (jueves 17)

Un filme argentino que adapta el libro del Apocalípsis de la Biblia, ilustrando sus pasajes desde el punto de vista de su autor San Juan. Protagonizada por Ricardo Castro y dirigida por Simón Delacre y Patricio Dondo.

Venom: El último baile (jueves 24)

La tercera entrega de la saga Venom, basada en el popular antagonista de Spider-Man en los cómics de Marvel. Tom Hardy vuelve a protagonizar como Eddie Brock y Venom, el ser extraterrestre con quien comparte su cuerpo, quienes son cazados por fuerzas alienígenas y terrícolas. Junto a Hardy protagonizan Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) y Juno Temple (Ted Lasso), bajo las órdenes de la directora debutante Kelly Marcel.

Super/Man: La historia de Christopher Reeve (jueves 24)

Un documental sobre la vida del actor estadounidense Christopher Reeve, mundialmente famoso por interpretar a Superman en el cine entre 1978 y 1987, quien sufrió un accidente que lo dejó paralizado y se convirtió en un destacado activista por los derechos de las personas con discapacidades. Dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui.

La leyenda del dragón (jueves 24)

Una co-producción animada entre China y España, basada en la novela Dragonkeeper de Carole Wilkinson, que sigue a una niña que encuentra uno de los últimos huevos de dragón del imperio chino y debe devolverlo al mar para impedir que los dragones se extingan.

Terrifier 3 (jueves 31)

La tercera entrega en la serie de películas de terror Terrifier sigue a Sienna, quien intenta reconstruir su vida luego de su sangriento encuentro con el payaso demoniaco Art, pero descubre que ese ser asesino reaparece en la noche de Halloween. Protagonizada de nuevo por David Howard Thornton y Lauren LaVera, y una vez más dirigida por Damien Leone, realizador de las dos películas anteriores.

Anora (jueves 31)

Comedia dramática que se alzó con la Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes, este año, y es considerada una de las grandes candidatas en la carrera hacia los Óscar. La historia sigue a una joven “stripper” de Nueva York que inicia una relación romántica con el hijo de un oligarca ruso. Protagonizada por Mikey Madison (Scream) y dirigida por Sean Baker (Red Rocket).

El tiempo que tenemos (jueves 31)

Un drama romántico que explora la apasionada pero complicada relación entre un hombre y una mujer a lo largo de muchos años de su vida. Protagonizan Andrew Garfield (Spider-Man: Sin camino a casa) y Florence Pugh (Duna: Parte 2) bajo la dirección de John Crowley (Brooklyn).

Todos los nombres de Dios (jueves 31)

Un thriller español de suspenso sobre un hombre que es tomado como rehén por un terrorista luego de un atentado en Madrid. Protagonizada por Luis Tósar (En los márgenes) y dirigida por Daniel Calparsoro.