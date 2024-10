Asuficc pone en marcha su cuarta edición y sigue hoy en el CCPA

Los directores del festival Asuficc, Cynthia García Calvo y Juan José Pereira, destacaron que este año el evento reúne 29 películas, de las cuales 22 han sido dirigidas por mujeres. También sumó una nueva sede que es el Centro Cultural del Puerto.

El festival continúa hoy en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges c/ Estados Unidos.

A las 16:00 se proyectará “Las demás”, una comedia dramática dirigida por Alejandra Hyland. Será en el marco del Foco: Directoras Chilenas.

A las 18:00 se podrá ver el primer programa de la Competencia Internacional de Cortometrajes. El mismo está conformado por “Basri and Salma in a Never Ending Comedy”, “La Perra”, “Volver a recorrer las mismas calles”, “Otra que no era yo” y “Quebrante”.

A las 20:00, en el marco de la Competencia Internacional de Largometrajes, se proyectará la película australiana “This is going to be big”, dirigida por Thomas Charles Hyland.

Se trata de un documental acerca de un grupo de jóvenes neurodiversos que se preparan para su primer musical.

El acceso a todas las proyecciones es libre y gratuito.