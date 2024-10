Estrenos en cines: suspenso y dos propuestas animadas llegan a Paraguay

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, incluyendo dos muy esperadas propuestas de cine de animación.

Una de ellas es Robot salvaje, el nuevo largometraje del estudio de animación DreamWorks, responsable de algunas de las películas animadas más taquilleras de las últimas décadas como las de Sherk, Kung Fu Panda o Madagascar.

Esta nueva película sigue a un robot que queda varado en una isla remota y debe aprender a sobrevivir en la naturaleza mientras cuida de una cría de ave abandonada.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno), Pedro Pascal (The Last of Us), Kit Connor (Heartstopper), Bill Nighy (La primera profecía) y Catherine O’Hara (Beetlejuice Beetlejuice), entre otros.

La película fue escrita y dirigida por Chris Sanders, realizador de la aclamada Lilo y Stitch (2002) de Disney y de los filmes de DreamWorks Cómo entrenar a tu dragón (2009) y Los Croods (2013).

Una nueva película de “My Hero Academia”

La otra novedad animada de la semana es el nuevo largometraje del universo del mundialmente exitoso manga y anime My Hero Academia, del autori Kohei Horikoshi.

Esta nueva película, subtitulada Ahora es tu turno, encuentra a Deku y a los demás alumnos de la academia de superhéroes persiguiendo a villanos prófugos, una búsqueda que los lleva hasta una fortaleza dominada por una persona que tiene un llamativo parecido con uno de los héroes más grandes de todos los tiempos.

Finalmente, también se estrena el thriller de supervivencia Carnada, en el que un grupo de amigos queda varado en medio del mar, en una zona atestada de tiburones.

La película es protagonizada por Hiftu Quasem y dirigida por Hayley Easton Street.

En paralelo a esos tres estrenos, se proyectará el jueves y el sábado en salas de Cinemark el documental musical One Hand Clapping, sobre el periodo en la década de 1970 en que el ex Beatle Paul McCartney lideró la banda de rock Wings.

Además, desde este jueves y durante la mayor parte del mes de octubre se volverán a proyecta allí las primeras tres películas de la saga Harry Potter: La piedra Filosofal (2001), La cámara secreta (2002) y El prisionero de Azkaban (2004).