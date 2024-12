Estos son los nominados a los Critics Choice Awards 2025

La Critics Choice Association (CCA) anunció hoy los nominados en las categorías de televisión para la 30ª edición de los Critics Choice Awards. Los ganadores se darán a conocer en una gala repleta de estrellas. conducida por Chelsea Handler, que será transmitida en vivo por E! el domingo 12 de enero de 2025 desde el Barker Hangar en Santa Mónica. El evento también estará disponible al día siguiente en Peacock.

“Shōgun” (FX/Hulu) lidera las nominaciones televisivas con seis candidaturas. La serie está nominada a Mejor Serie de Drama, mientras que su elenco obtuvo reconocimientos en múltiples categorías, como Hiroyuki Sanada a Mejor Actor en una Serie de Drama y Anna Sawai a Mejor Actriz en una Serie de Drama. Tadanobu Asano y Takehiro Hira compiten por Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama, mientras que Moeka Hoshi aspira al premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama.

Con cuatro nominaciones cada una, le siguen “Abbott Elementary” (ABC), “Disclaimer” (Apple TV+), “Hacks” (HBO/Max), “The Diplomat” (Netflix), “The Penguin” (HBO/Max) y “What We Do in the Shadows” (FX).

En la categoría de Mejor Serie de Comedia, competirán “Abbott Elementary,” “Hacks” y “What We Do in the Shadows”, mientras que “Disclaimer” y “The Penguin” se postulan a Mejor Serie Limitada y “The Diplomat” obtuvo una nominación a Mejor Serie de Drama.

Estos son los destacados individuales

Quinta Brunson de “Abbott Elementary” fue nominada a Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

Kevin Kline y Cate Blanchett de “Disclaimer” compiten en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión, respectivamente.

Rufus Sewell y Keri Russell de “The Diplomat” están nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz en una Serie de Drama, mientras que Allison Janney recibió una candidatura a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama.

Colin Farrell lidera la representación de “The Penguin” como candidato a Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión, junto con Cristin Milioti y Deirdre O’Connell, quienes también recibieron nominaciones.

Las nominaciones para las categorías de cine serán anunciadas el jueves 12 de diciembre de 2024.

Los Critics Choice Awards se otorgan anualmente para reconocer lo mejor del cine y la televisión. Son considerados el indicador más preciso de las nominaciones a los premios Oscar.

Estas son las nominaciones para los 30° Critics Choice Awards

Mejor serie dramática

The Day of the Jackal (Peacock)

The Diplomat (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Anne Rice’s Interview with the Vampire (AMC)

The Old Man (FX)

Shōgun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

Mejor actor en serie dramática

Jeff Bridges – The Old Man (FX)

Ncuti Gatwa – Doctor Who (Disney+)

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal (Peacock)

Hiroyuki Sanada – Shōgun (FX / Hulu)

Rufus Sewell – The Diplomat (Netflix)

Antony Starr – The Boys (Prime Video)

Mejor actriz en serie dramática

Caitriona Balfe – Outlander (Starz)

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Shanola Hampton – Found (NBC)

Keira Knightley – Black Doves (Netflix)

Keri Russell – The Diplomat (Netflix)

Anna Sawai – Shōgun (FX / Hulu)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tadanobu Asano – Shōgun (FX / Hulu)

Michael Emerson – Evil (Paramount+)

Mark-Paul Gosselaar – Found (NBC)

Takehiro Hira – Shōgun (FX / Hulu)

John Lithgow – The Old Man (FX)

Sam Reid – Anne Rice’s Interview with the Vampire (AMC)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Moeka Hoshi – Shōgun (FX / Hulu)

Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Nicole Kidman – Special Ops: Lioness (Paramount+)

Skye P. Marshall – Matlock (CBS)

Anna Sawai – Pachinko (Apple TV+)

Fiona Shaw – Bad Sisters (Apple TV+)

Mejor serie comedia

Abbott Elementary (ABC)

English Teacher (FX)

Hacks (HBO | Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Somebody Somewhere (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor actor en serie comedia

Brian Jordan Alvarez – English Teacher (FX)

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix)

David Alan Grier – St. Denis Medical (NBC)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu)

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows (FX)

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en serie comedia