“Examination”, nuevo proyecto del paraguayo Juanjo Pereira, integra la selección del IDFA Forum

Tras el exitoso recorrido de su ópera prima “Bajo las banderas, el sol”, el cineasta paraguayo Juanjo Pereira ya está proyectando su siguiente documental. “Examination” se denomina este proyecto que quedó seleccionado para el IDFA Forum.

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El proyecto, que estará centrado en el jaguareté, integra la selección de 47 propuestas elegidas por el festival neerlandés, entre los 859 proyectos que se presentaron a la convocatoria.

“Un territorio, el jaguareté y una historia de poder y de resistencia. A través de material de archivo, Examination explora cómo ambos fueron mapeados, capturados y controlados por los mismos sistemas de poder, mientras el animal continua moviéndose, sobreviviendo y resistiendo”, señala la descripción de este proyecto.

¿En qué consiste el IDFA Forum?

El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) es uno de los más importantes para el género a nivel global. El IDFA Forum se constituye en uno de los mayores encuentros de financiamiento, co-producción y distribución.

La película está actualmente en etapa de desarrollo y cuenta con la producción local de Ivana Urízar, a través de Cine Mío, y el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). En la coproducción están Glia Films (España) y Bird Street Productions (Estados Unidos).

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El IDFA Forum se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, en el marco de la 34° edición del festival IDFA, que se celebrará del 12 al 22 de noviembre.